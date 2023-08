Zo kan je bij elke bank intekenen

Banken als Belfius en KBC hebben hun callcentra tijdelijk versterkt om mensen verder te helpen met de staatsbon. Spaarders bleken vaak niet goed te weten wat voor hen de makkelijkste manier was om voor een groot bedrag in te tekenen op de staatsbon.

Bij drie van de vier grootbanken konden spaarders zelf problemen vermijden. Bij Belfius, bijvoorbeeld, konden de klanten via de website van de bank tot 500.000 euro intekenen op de staatsbon. Toch stelde Belfius vast dat veel klanten intekenden via de website van de overheid en vervolgens op een overschrijvingslimiet stootten, waardoor ze dan moesten vragen die te laten aanpassen. Dat probleem zouden ze niet gehad hebben bij een intekening via de website van de eigen bank, zolang ze niet boven de 500.000 euro gingen.

Verdubbeling oproepen

Belfius ziet naar eigen zeggen sinds de lancering van de staatsbon een verdubbeling van het aantal oproepen naar zijn callcenter en van het aantal interacties met de chatbot. Ook de aanvragen voor een afspraak nemen fors toe. De bezetting in het callcenter werd met 15 procent verhoogd. Bellen kan tot 22 uur ’s avonds.

Ook ING Bank had met zijn Self Invest-rekening een formule die het makkelijk maakte om voor grote bedragen rechtstreeks in te tekenen op de website. Volgens de bank was dat een oplossing voor 90 procent van de intekenaars. Toch kwamen bij de kantoren of bij het callcenter ook vragen terecht van spaarders die ervoor kozen om naar de website van de overheid over te schrijven.

Dat was ook zo bij BNP Paribas Fortis. Rechtstreeks inschrijven via de website van de bank was de betere optie. Wie koos om via de website van de overheid te werken en geld over te schrijven stootte op een limiet van 25.000 euro. KBC bood als enige grootbank niet de optie aan om rechtstreeks via de website in te tekenen op de staatsbon. Klanten moesten bellen naar het kantoor of naar het callcenter (KBC Live). KBC heeft de teams van het callcenter versterkt, waardoor de wachttijden afnamen.

Dubbeltellingen

Welke bank het ook was: de kantoren kregen veel vragen te verwerken. Verwacht wordt dat sommige spaarders die via de website van de overheid intekenden en op overschrijvingslimieten stuitten, vervolgens via de website van de eigen bank intekenden. Tenminste als die optie er was. In de door de overheid geclaimde bedragen zitten dus ongetwijfeld dubbeltellingen.

Bij Crelan en Axa Bank, twee banken die fuseerden, was er sprake van nog een verschillende behandeling. Crelan bood de staatsbon aan via zijn kantoren. Axa Bank niet maar die stuntte tijdelijk met een termijnrekening. Ook daar was de uitdaging om een afspraak vast te krijgen bij de kantoren.

De bankenfederatie Febelfin stelt dat banken al het mogelijke deden, maar dat er vanwege veiligheidsredenen en fraudepreventie bepaalde limieten golden. ‘Die variëren van instelling tot instelling.’