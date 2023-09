Snuisteren in tweedehandszaak Winckle: ‘Vintage is een Assepoester-verhaal’

Chaja Dams had gezworen dat ze nooit een winkel zou beginnen, en toen stampte ze Winckle uit de grond: een schatkamer vol vintagekleren, die ze samen met dochter Ruby Renteurs uitbaat. In enkele maanden tijd groeide die uit tot dé Antwerpse pleisterplek voor al wie houdt van snuisteren, op zoek naar dat ene stuk, in de juiste maat. ‘Die Margiela-laarzen staan hier al drie maanden. Het is een moeilijke maat, maar er komt voor die schoenen sowieso een Assepoester-moment.’