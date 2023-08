Kaden Groves wint door valpartij ontsierde sprint in Vuelta

De Australiër Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) heeft de vierde etappe van de Vuelta gewonnen, met aankomst in Tarragona. Het was de eerste sprint in de Ronde van Spanje en die werd ontsierd door een crash van Marijn van den Berg waardoor Groves ook zijn lead-out Robbe Ghys verloor. Onze landgenoot Remco Evenepoel behoudt de rode leiderstrui.

Het peloton had geen zin in tegenstribbelen. De eerste echte vlucht van de dag was meteen de goeie. Twee Spanjaarden en een Argentijn muisden er vanonder. David Gonzalez van Caja Rural, Ander Okamika van Burgos-BH en Eduardo Sepulveda van Lotto-Dstny. Voor de twee Spanjaarden was in beeld rijden de hoofdopdracht van de dag. Voor Sepulveda ging het om de punten voor het bergklassement. De Argentijn droeg de bollentrui omdat de leider in het nevenklassement, Evenepoel himself, de leiderstrui om de schouders heeft.

De voorsprong van de drie leiders groeide nooit verder uit dan iets meer dan twee minuten. Team dsm-firmenich en Alpecin-Deceuninck hielden de kleine kopgroep keurig binnen bereik in functie van hun sprinters Dainese en Groves. Op 19 km van de meet, vlak na de tussensprint, rekende het peloton Okamika en Gonzalez, de twee overgebleven vluchters in.

Diep in de finale kwam het nog tot een valpartij met als voornaamste slachtoffers Bryan Coquard, Santiago Buitrago en Kobe Goossens. Ook Wilco Kelderman, één van de luitenanten van Vingegaard en Roglic ging tegen de grond. Niemand ondernam nog iets dus draaide het uit op de verwachte massasprint. In de laatste kilometer ging Marijn van den Berg nog onderuit in een haakse bocht met Robbe Ghys in zijn zog.

Molano ging de sprint van heel vroeg aan en Groves - die met Ghys zijn lead-out kwijt was - leek de duimen te moeten leggen in zijn wiel, maar in de laatste 50 meter stuikte de Colombiaan nog in mekaar. Groves profiteerde optimaal en kwam er nog over. De Australiër pakte zo zijn derde rit in een grote ronde nadat hij vorig jaar al een zege boekte in de Vuelta en eerder dit jaar ook in de Giro de armen in de lucht mocht steken. De succesreeks van Alpecin-Deceuninck blijft zo duren.