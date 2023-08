Ontdek de vernieuwde podcastapp van De Standaard

DS Podcast, de podcastapp van De Standaard, is vandaag grondig vernieuwd. Met de update speelt De Standaard zo veel mogelijk in op de feedback van zijn lezers en luisteraars: een app die inhoudelijk zo rijk mogelijk is, maar in gebruik eenvoudig en overzichtelijk blijft.

In de podcastapp van De Standaard kunnen podcastliefhebbers sinds 2021 niet alleen de podcasts van De Standaard terugvinden, maar vinden ze ook tips van onze redactie voor sterke podcasts van andere makers uit Vlaanderen, Nederland of elders. Via de zoekfunctie vind en beluister je in de app alle mogelijke podcasts. De app is intussen een vaste waarde voor een grote groep trouwe podcastluisteraars.

Nieuwe structuur

Door de update krijgt DS Podcast nu een volwaardige startpagina. Bovenaan vind je onmiddellijk de belangrijkste nieuwe podcastafleveringen, en daaronder de meest recente podcasttips, samengesteld door Max De Moor en Alexander Lippeveld. Ook eerder aanbevolen podcastreeksen vind je er terug, geordend in categorieën zoals actua, misdaad, biografie, sterke verhalen, cultuur, goede gesprekken,... Wie nog andere podcasts zoekt, kan terecht op de vernieuwde zoekpagina. Daar kan je niet alleen zoeken op podcasts of podcastafleveringen, maar nu ook op onderwerp. De navigatie onderaan de app verdwijnt.

Download DS Podcast in de App store (iOS) of de Play store (Android). Meer info vind je op standaard.be/dspodcast.

Afspelen of downloaden wordt makkelijker

Podcasts organiseren en afspelen is in de vernieuwde app ook gemakkelijker:

•Volg je een podcast? Dan verschijnt de meest recente aflevering automatisch in de wachtrij van je afspeellijst. De volgorde kun je gemakkelijk aanpassen.

•Afleveringen die je nog niet volledig kon beluisteren, verschijnen nu duidelijk zichtbaar op de startpagina. Maar je haalt ze daar met één vingertik ook weer weg als je dat wilt

•Naast Apple Carplay kun je podcasts in de app nu ook afspelen met Android Auto.

Praktisch

•Ben je al een gebruiker, dan zal de app automatisch updaten. Al je voorkeuren blijven behouden.

Opgelet: de mogelijkheid om meerdere afspeellijsten te maken, verdwijnt. In de nieuwe app vind je maar één afspeellijst.

•Alle podcasts van De Standaard zijn ook te beluisteren via de app DS Nieuws. Je vindt de podcasts makkelijk via de navigatie onderaan die app. Hier vind je evenwel geen verwijzingen naar podcasts van andere makers.

•De podcasttips worden ook wekelijks via een nieuwsbrief verstuurd. Je kan je inschrijven op: standaard.be/nieuwsbrieven