Voor het eerst een levende worm gevonden in menselijk brein

In Australië is er een nog levende rondworm gevonden in het brein van een vrouw, nadat ze onderzocht werd voor klachten van vergeetachtigheid en depressie.

‘Ik dacht nog: “dat voelt gek”’, zei chirurg Hari Priya Bandi achteraf. Vlak daarna haalde ze een levende rondworm van acht centimeter uit het brein van een 64-jarige Australische vrouw die al twee jaar niet wist wat er met haar aan de hand was. ‘En die worm bewoog vrolijk verder.’

Met pijnklachten en diarree werd de patiënt in januari 2021 opgenomen in het ziekenhuis. Een oorzaak voor de klachten werd toen niet gevonden. Een jaar later evolueerden de symptomen tot vergeetachtigheid en depressie. In 2023 werd ze doorverwezen naar het ziekenhuis in de Australische hoofdstad Canberra. Een MRI-scan onthulde dat er iets abnormaals aanwezig was dat operatief verwijderd moest worden. ‘Een levende worm was écht niet wat we verwacht hadden’, zei Bandi tegen de BBC. ‘Iedereen was geschokt.’

Inheemse pythons

Na onderzoek door specialisten in besmettelijke ziekten bleek het over een Ophidascaris Robertsi te gaan, een parasitaire rondworm die normaal gezien in de spijsvertering van de inheemse pythons in Australië woont. ‘We veronderstellen dat ze per ongeluk eieren heeft gegeten, hetzij direct van de vegetatie of indirect door besmetting van haar handen of keukenapparatuur’, stelden de medici, gezien de vrouw dicht bij een meer woont waar tapijtslangen leven. Nadat de eitjes in haar lichaam beland waren, zouden ze uitgekomen zijn en tot bij haar brein geraakt zijn omdat ze medicatie pakte die haar immuunsysteem onderdrukte.

© afp

Het is de eerste keer dat zo’n worm levend gevonden wordt in de hersenen van een levend wezen. Ondertussen zouden er geen wormen meer in het lichaam van de vrouw aanwezig zijn, maar ze wordt nog nauw geobserveerd en een half jaar na de operatie nemen de klachten over vergeetachtigheid en depressie af.

Wetenschappers benadrukken dat de zaak het gevaar onderlijnt van zoönotische ziektes die overdraagbaar zijn tussen mens en dier. Vaak zijn dat ziektes die potentieel tot een pandemie kunnen leiden. Deze soort is niet overdraagbaar tussen mensen en zal dus geen pandemie veroorzaken. De worm komt alleen voor in Australië, toch waarschuwen wetenschappers dat er ook gelijkaardige soorten voorkomen in andere delen van de wereld.