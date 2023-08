De augustusblues of de paniek om het einde van de zomer

Lieve Van de Velde

Er is een liedje dat al een paar dagen door mijn hoofd zoemt. Onophoudelijk. Het is spontaan via mijn oren binnengedrongen. In een riedeltje gaat het van: ‘Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je ‘t weet, is heel die zomer alweer lang voorbij.’ Het is iets ouds, iets van Gerard Cox. De oorwurm maakte me nieuwsgierig, en omdat ik die paar lijnen al kotsbeu was, ging ik op zoek naar de rest van de tekst. En dan lees ik: De wereld was toen vol van licht en leven/ Van haringgeur vermengd met zonnebrand/ ‘N Parasol om ‘t felle licht te zeven/ En in je kleren schuurde zacht ‘t zand/ We speelden golf en jeu de boules/ We zonden zalig in een stoel/ We dreven met een vlot op de rivier/ We werden wekenlang verwend/ Maar ach, aan alles komt ‘n end.’

Toeval bestaat niet, toeval dat deze liedjesregels zich in mijn oren wurmen dus ook niet. Het is wat ik voel: rouw om wat geweest is. Of meer nog, om wat niet echt geweest is. Zomerrouw. Augustusblues. Een woord met zo veel u’s is zelden opmonterend. Een beetje tristesse is het, omdat iets waar je het hele jaar naar uitkijkt in een vingerknip voorbij lijkt. Tegelijk is er de angst dat je er op het moment zelf niet genoeg van geprofiteerd hebt. Er niet alles uitgeknepen hebt wat erin zat. Het is iets wat eigen is aan de zomer, ook een beetje aan de lente, maar veel minder aan herfst en winter. Over de zomer lijken zowel wijzelf als de wereld rondom ons elk jaar opnieuw te vinden dat we er ‘de beste zomer ooit’ van moeten maken. Zoveel druk op de ketel. En wat krijg je dan als ze op haar einde loopt? Wanneer je plots merkt dat het niet meer half elf is maar negen uur wanneer de duisternis valt? Wanneer je de kille onderlucht voelt? Wanneer je langs de Hema loopt en de schoolspullen weer vooraan ziet liggen? Ja, wat voel je dan? De blues. Een gevoel van onrust. Paniek zelfs. Want hey, was dit de beste zomer ooit? Was het überhaupt een goeie zomer? Nee. Er was regen. Er was werk. Er was haast. Altijd haast. Bij nader inzien denk ik dat het dat was: te veel haast. Zelfs op reis: berg op, berg af, even rusten en hopla weer een berg op en weer naar huis. Geen tijd om te bekomen. Door de dagen gesjeesd alsof het winter was. To-dolijsten afgewerkt. Gaten gevuld.

Niksen

Er is een woord in het Frans: glander. Niksen, zeg maar. Maar in het Frans klinkt het net iets beter. Wel, ik heb niet genoeg glandé deze zomer. Niet genoeg gewoon rondgehangen, niet met een boek op een terras gezeten, met een picknick in het park gehangen, met een glas wijn in een strandstoel naar de passerende mensheid gekeken. En nu, nu heb ik spijt. Want het is te laat. Dus voilà, de augustusblues. Ze bestaat wel degelijk, lees ik bij Stephen Ferrando, een Amerikaanse psychiater die onderzoek doet naar seizoensdepressies. Dat is natuurlijk iets anders. Dat zijn dips bij mensen die de invloed van zomer of winter keihard voelen op hun gemoed. Mensen die echt serieus last hebben van de seizoensgebonden weerkarakteristieken: de zon in de zomer, de kilte en duisternis in de winter. Het weer werkt dan als een downer, terwijl de augustusblues meer een vorm van angst is, een soort van paniek die eerder te maken heeft met het nakende wegvallen van die seizoenskarakteristieken. Hij vergelijkt het met de sunday blues, maar dan een hele maand lang.

Niet zeuren, maar toch

Let op, ik wil niet zeuren. Ik ben oké. En ik weet dat die blues in de categorie van de firstworldproblems valt, maar wil dat zeggen dat ik er niet even bij mag verwijlen? Dat ik niet de enige ben, bewijst Gerard Cox. Net als een bedenking van dichteres Sylvia Plath. Zij schreef: ‘August rain: the best of the summer gone, and the new fall not yet born. The odd uneven time.’ Vorig weekend bleef ik ook hangen bij het zomeressay van Georgi Gospodinov in deze krant, met als centrale quote: ‘Je wilt alles wat je lekker vindt nog een laatste keer proeven, maar er is slechts tijd voor een lepeltje kersenjam uit de koelkast. De kat heeft zich ergens verstopt. Die weet het ook. Je doet het raam open. Buiten verspillen de mensen de laatste minuten zon. Je wilt het uitschreeuwen: ‘Godnondeju, zien jullie niet, dat dit licht niet hetzelfde is?’ Hij schreef een ode aan het namiddaglicht, maar ik las er de augustusblues in. Dat mocht.

Of er een pilletje tegen bestaat? Ik hoor het u al vragen. En ik zocht het ook al even op. Neen dus. Er is niets zo zinloos als het bevechten van wat onvermijdelijk is. Eeuwenlang al zijn zomers overgegaan naar de maand september, maar eeuwenlang zijn er het jaar daarop ook weer opnieuw zomers gekomen. Maar er is wel troost: de hoop op een indian summer in september, het voornemen om een herfstvakantie te nemen waarin er gezellig mag geglandeerd worden onder een dekentje, en een meeslepende playlist, met bovenaan een nummer dat mij al-tijd uit de blues haalt: Cold heart van Elton John en Dua Lipa.

