Klimaatactivisten blokkeren verkeer naar Burning Man: ‘Elite doet hier alsof ze in klasseloze samenleving woont’

Klimaatactivisten blokkeerden de weg naar Burning Man, het cultfestival in de Nevadawoestijn. Het gevolg was een kilometerslange file en veel frustratie bij de festivalgangers en de autoriteiten.

Een handvol klimaatactivisten had de weg naar Black Rock City geblokkeerd met onder meer een trailer. Op beelden is te zien hoe sommige festivalgangers de confrontatie aangaan met de activisten. Een video toont ook hoe een politiewagen op de blokkade inrijdt. Na een felle bocht stapt de agent uit, trekt hij zijn wapen en werkt hij een activist tegen de grond. De activisten lijken ongewapend. Ze roepen herhaaldelijk dat ze ‘geweldloos’ zijn. Minstens vier activisten zijn gearresteerd.

De organisatie, waaronder ook Extinction Rebellion en Rave Revolution, meldt dat de blokkade gericht was tegen ‘het onvermogen van het kapitalisme om de klimaatverandering en de ecologische achteruitgang aan te pakken’. ‘De blokkade is ook bedoeld als protest tegen de popularisering van Burning Man bij welvarende mensen die de waarden van Burning Man niet naleven.’

Privéjet naar woestijn

Het festival in de tijdelijke stad Black Rock City in de Nevadawoestijn lokt jaarlijks zo’n 80.000 mensen. Op Burning Man is iedereen in principe gelijk, maar in de praktijk is de ongelijkheid tussen festivalgangers enorm toegenomen. De laatste jaren groeide het evenement uit tot het favoriete festival van heel wat techmiljardairs en -miljonairs, beroemdheden en influencers. Die rijke burners die met hun privéjet naar de woestijn vliegen, vertikken het om in simpele tenten te slapen. Ze overnachten in chique joerten of campers met échte bedden en airco.

Die weelde staat in schril contrast met de basisprincipes van het festival, dat de consumptiemaatschappij op de korrel wil nemen. Burning Man zag het licht in 1986 toen een paar vrienden een vreugdevuur aanstaken om de zonnewende te vieren. Geld wordt op Burning Man gezien als vies: je kunt er niets kopen – op ijs en koffie na. Een andere basisregel van Burning Man is dat festivalgangers zelf hun eten, drank en tenten meenemen.

Die evolutie staat de activisten niet aan. ‘Burning Man trekt de top van de elite aan om te feesten en te doen alsof ze zich in een klasseloze en geldloze samenleving bevinden’, zegt Tommy Diacono, medeoprichter van protestorganisatie Rave Revolution, aan The Guardian.