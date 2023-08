Victoria Monét duikt in de spotlights met feliene soul

Victoria Monét stelde haar songschrijftalent lang ten dienste voor onder meer Ariana Grande en Brandy. Met de sensuele r&b van haar debuut eist ze vandaag zelf haar plek op in de spotlights.

Victoria Monét hield zich lang op in de schaduw van popsterren als Ariana Grande en Brandy, die zich bedienden van haar schrijftalent. Drie jaar geleden dook de Californische zelf in de spotlights met de zwoele r&b van haar ep Jaguar. Die komt nu tot volle wasdom op haar officieuze debuut. Monét werkte daarop samen met D’Mile, de producer die ook met zijn fikken aan Silk Sonic zat, het zijdezachte soulverbond van Bruno Mars en Anderson Paak. Dat hoor je aan de warme seventiesklanken waarop Monét ballads als ‘How does it make you feel’ en ‘Hollywood’ laat uitwaaieren, compleet met gloedvolle blazers en mierzoete strijkers. Het stekelige ‘Stop (askin’ me 4shyt)’ doet er een lik nineties en empowerment bij, ‘Alright’ klinkt eigentijdser dankzij een beat van Kaytranada. In het zog van Janelle Monáe geeft Monét reggae een prettige boost met ‘Party girls’. Af en toe vijlt ze de nagels van haar feliene soul iets te fel bij, waardoor het dier zijn klauwen lost. Voorts een lekker zomers plaatje. (tzh)