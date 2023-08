Burning Spear keert terug naar de gouden jaren van reggae

Burning Spear is er na veertig jaar nog eens in geslaagd om ons kippenvel te geven, met enkele songs die naast zijn grote klassiekers kunnen staan.

Burning Spear No destroyer Burning Music

Het is meer dan veertig jaar geleden dat een nieuwe plaat van Burning Spear ons nog eens kippenvel gaf. Winston Rodney (78) is er zowaar in geslaagd om de rijke sound van weleer in herinnering te brengen, met enkele songs die naast zijn grote klassiekers kunnen staan. Niet vernieuwend, wel met de kracht, de inspiratie en de creativiteit van de gouden jaren van het genre. We horen strakke ritmes, veel fijne toetsen, percussie en warme blazers, met af en toe een streepje dub. Rodneys stem schuurt als vanouds, vaak eerder chantend dan zingend.

In verschillende nummers blikt hij terug op zijn bijna zestig jaar durende carrière, zich bewust van de overeenkomsten met zijn grote successen. Hij eert Bob Marley en andere reggaepioniers, en Jamaica in het algemeen, land van Marcus Garvey en Rastafari (in het mooiste, gelijknamige nummer). Maar Burning Spear heeft het ook over kanker, familiale problemen, bestrijdingsmiddelen en ziekelijke obsessies, thema’s die je niet meteen verwacht bij de vrolijke melodieën. Ook dat is eigen aan de klassieke reggae waarvan hij de grootste nog levende vaandeldrager is. (km)