Walvis aangespoeld in Deurganckdok

De overleden walvis werd dinsdagvoormiddag iets voor 11.00 uur aangetroffen in het water van het Deurganckdok in de Waaslandhaven. Dat wordt bevestigd bij terminal operator DP World. Het schip Pieter Coecke van baggerbedrijf Jan De Nul werd opgetrommeld om het kadaver uit het water te halen. Toen dat schip niet sterk genoeg bleek, werd hijsbok Brabo, een hijskraan van DP World ingeschakeld om het dier uit het dok te halen.

‘Dat gebeurt met enige voorzichtigheid, want er bestaat altijd een kans dat het dier kan ontploffen door opgehoopte gassen’, zegt Lauren Van Pottelberge, woordvoerder bij DP World. ‘Bedoeling is om het dier heelhuids aan de kade te krijgen. De opties om die operatie tot een goed einde te brengen, worden bekeken.’

Scheepvaartverkeer

De bergingsoperatie zou weinig of geen hinder veroorzaken voor het scheepvaartverkeer. Alleen het deel van het dok waar de bergingsoperatie plaatsvindt, kan door DP World niet gebruikt worden. Hoe het dier in het Deurganckdok terecht is gekomen en waar het is gestorven, daarover ontbreekt alle informatie.

Het is momenteel ook nog niet duidelijk om welke walvissoort het gaat. ‘Na de berging zal het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen het dier onderzoeken in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen en Gent’, vertelt Evelyn Tiebos, persverantwoordelijke van Port of Antwerp-Bruges . ‘Wat nu gebeurt, is heel uitzonderlijk. De laatste keer dat er een walvis aanspoelde dateert al van 2009.’