Lgbti-personen krijgen het nog harder te verduren door draconische wet

Een nieuwe draconische wet maakt lgbti-personen in Oeganda het leven onmogelijk. Maandag werd voor het eerst iemand in staat van beschuldiging gesteld onder de nieuwe wet. Activisten geven de hoop niet op en zeggen dat sancties werken.

‘Lgbti-personen hebben niets meer te verliezen. Er is niets dat ze nog van ons kunnen afpakken dat ze nog niet afgepakt hebben.’ Jacqueline Kasha klinkt zwartgallig maar strijdvaardig als ze het over de nieuwe Oegandese lgbti-wet heeft. De activiste voert al meer dan tien jaar actie tegen de strenge wetgeving in het land.

Oeganda was nooit het makkelijkste land om te leven voor lgbti-personen. Homoseksuele handelingen zijn er al sinds het koloniale tijdperk illegaal. Sinds 2014 staan daarop levenslange celstraffen. De nieuwe wet behoudt die strafmaat, en introduceert de doodstraf voor ‘homoseksuele handelingen onder verzwarende omstandigheden’. Die beschrijving omvat onder andere homoseksuele handelingen waarbij hiv-besmettingen plaatsvinden. Ook de ‘promotie van homoseksualiteit’ kan sinds kort twintig jaar cel opleveren. Volgens Human Rights Watch treft dat ‘iedereen die opkomt voor de rechten van lgbti-personen’.

Paria

Begin augustus schrapte de Wereldbank toekomstige leningen aan Oeganda. President Yoweri Museveni reageerde verbolgen. ‘De sancties werken, de regering panikeert’, beweert Kasha. ‘De regering zal in de toekomst twee keer nadenken voor ze weer een wet invoert om vooral haar eigen populariteit op te drijven. Ze merkt nu dat zulke zaken echte gevolgen hebben.’ De activiste apprecieert de verontwaardigde reactie van de internationale gemeenschap: ‘Oeganda wordt op die manier een paria, en dat is goed.’

Kasha hoopt dat de sancties andere Afrikaanse landen met gelijkaardige plannen afschrikken. Onder andere in Kenia lopen initiatieven om homoseksualiteit strenger te bestraffen. ‘Oeganda raakt geïsoleerd, het is een slecht voorbeeld voor andere landen. We willen vermijden dat het nog Oost-Afrikaanse landen inspireert.’

Arrestaties

Sinds de wet is goedgekeurd, krijgen lgbti-personen het nog harder te verduren dan anders, vertelt Kasha. ‘We worden vaker het slachtoffer van geweld, chantage, afpersing, uithuiszettingen en verliezen ons werk.’ Daarom kiezen velen ervoor om Oeganda te ontvluchten. ‘Oeganda verliest veel getalenteerde mensen’, beseft de activiste. ‘Dat zal sociaal-economische implicaties hebben.’

Het Oegandese parlement keurde de wet eind mei al goed, maar die leidde pas de voorbije weken tot arrestaties. Vier mensen werden vorige week maandag opgepakt in een zaak rond een massagesalon waar ‘homoseksuele handelingen’ plaatsvonden. Vorige dinsdag sloeg de Oegandese politie een zelfverklaarde ‘voormalige homo’ in de boeien die als activist de wet gesteund had. Volgens Kasha tast de wet het sociale weefsel van de Oegandese maatschappij aan. ‘Mensen moeten elkaar aangeven, families worden verscheurd. Dit gaat verder dan alleen lgbti-mensen. Het treft hiv-patiënten, kinderen, het onderwijs en de media.’

De wet stuit niet alleen op internationaal protest. Ook in Oeganda is er verzet, vertelt Kasha. ‘Toen de wet uit 2014 er kwam, bouwden we een netwerk uit van mensenrechtenorganisaties, politici en geestelijken.’ Dat netwerk bewandelt nu alle mogelijke juridische wegen om de wet geschrapt te krijgen.