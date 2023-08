Filip Joos volgt Aster Nzeyimana op als presentator ‘Extra time’

De voetbaltalkshow Extra time trapt volgende week het nieuwe seizoen af in de kantine van KV Bonheiden. Filip Joos zal voortaan de gesprekken over het voorbije voetbalweekend in goede banen leiden.

Komende maandag, 4 september, is Extra time opnieuw aan zet. De voetbaltalkshow begint aan zijn vijftiende seizoen en steekt in een nieuw jasje: vanaf dan blikt Filip Joos samen met drie gasten terug op het voetbalweekend vanop een speciale locatie.

Joos: ‘Het is fijn om met Extra time naar de voetballiefhebbers toe te gaan. Mee door de pandemie hebben we het de voorbije jaren zonder publiek moeten doen. Dit voelt als een terugkeer naar de roots, van het programma en van het voetbal. We voelden ons soms opgesloten in onze doos op VRT. Ik heb bovendien te veel respect voor het vakmanschap en de klasse van Frank (Raes, red.) en Aster (Nzeyimana, red.) om zomaar hun rol op te nemen. Ik beloof net plechtig dat ik de minder aanwezige versie van mezelf zal zijn. (lacht)’

Extra time zoekt het komende jaar ‘de mooiste voetbalkantines van Vlaanderen’ op en zal elke maandag vanop die locatie uitzenden. De komende weken doen ze dat in de kantine van de club KV Bonheiden uit tweede provinciale. Joos verwelkomt op de eerste speeldag van Extra time Karel Geraerts, de voormalige succestrainer van Union. Samen met Youri Mulder en Arnar Vidarsson bijten zij de spits af.

Pieter De Windt, hoofdredacteur Sporza: ‘Filip Joos is samen met Peter Vandenbempt ons voetbaldier par excellence. Samen zijn ze de stem van VRT en Sporza als het over voetbal gaat. Filip is een échte liefhebber en we willen die liefhebber ook écht aan Vlaanderen tonen. Hij zal deelnemen aan de gesprekken, maar ze ook gidsen.’