Vermeend uitgestorven vogel is terug in Nieuw-Zeeland

De takahé, een vogel waarvan werd gedacht dat die was uitgestorven, heeft opnieuw zijn opwachting gemaakt in Nieuw-Zeeland.

De vogel werd gespot door de 87-jarige Ta Tipene O’Regan. ‘Ik ben grotendeels blind, maar ik zag de dieren wel degelijk’, zegt de man in The Guardian. Het dier heeft dan ook opmerkelijke kenmerken: een dik blauw vederpak en rode poten. De vogel is ongeveer 50 centimeter groot. Opmerkelijk nog: het dier kan niet vliegen.

Vorige week werden achttien van de vogels uitgezet in de Lake Whakatipu Waimaori-vallei. Dat fenomeen was vooral belangrijk voor de Ngai Tahu, de stam aan wie het grondgebied toebehoort. ‘Ooit werden we het land van de lopende vogels genoemd’, zegt Tumai Cassidy, een van de oudere streekbewoners. ‘Er zijn weinig dingen mooier dan dieren te zien die hier al een eeuw niet waren gesignaleerd.’

Nieuw-Zeeland beschouwt het succesvolle uitzetten van de dieren als een natuurlijk succes in het overlevingsproject dat werd opgezet.