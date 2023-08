Al 12,24 miljard euro opgehaald met staatsbon

De kaap van 10 miljard is overtuigend overschreden: uit de jongste update blijkt dat er al voor 12,24 miljard euro is ingetekend op de staatsbon.

In de nieuwe cijfers zitten vooral aankopen die via de banken gingen. Die omvat nu ook de aankopen die het afgelopen weekend gebeurden. Daar staat de teller nu op 6,241 miljard euro. Via de website vond 6,002 miljard euro zijn weg naar de staatsbon. Van die manier van aankoop werden op maandag al cijfers bekendgemaakt van het weekend.

Met de nieuwe cijfers is de staatsbon van Van Peteghem dubbel zo succesvol als de beroemde ‘Letermebon’ uit 2011. Die haalde 5,7 miljard euro op.

U kunt nog tot vrijdag 1 september intekenen op de staatsbon. Daarvoor zijn er twee belangrijke kanalen: via de bank of rechtstreeks op de website www.destaatsbons.be. De nettorente op de eenjarige bon bedraagt 2,81. Dat is een pak meer dan het courante spaarboekje.