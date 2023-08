Jon Batiste jongleert met pop

Jon Batiste World music radio Verve

Is er iets dat Jon Batiste niét kan? Vorig jaar was hij de grote ster op de uitreiking van de Grammy’s, nu heeft hij alweer 21 nieuwe liedjes klaar. Zijn jazzsignatuur is constant aanwezig in mooi pianospel en veel ruimte voor solo’s, maar World music radio verschilt van zijn prijswinnende voorganger We are omdat het manifest een popplaat is. Een eigentijdse, die knipoogt naar niet-Amerikaanse stijlen en ook mooie gasten verwelkomt uit de K-pop-wereld, Nigeria en Latijns-Amerika.

Batiste, ex-student aan de Juilliard School of Music, voelt zich als in een speelgoedwinkel. Hij werkt met zwier en durf, en met een helderheid die kwaliteit toevoegt maar tegelijk originaliteit afroomt. Hij recycleert soulballads en discostampers alsof dat voor hem meer een spel dan een zielskwestie is. Maar op zijn best (zoals in ‘Uneasy’ en ‘Master power’) geeft hij die recepten zijn eigen creativiteit mee. Een korter album was krachtiger geweest, maar toch is dit een rijke, fantasierijke muziekreis. (vpb)