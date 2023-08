Lost Frequencies haalt het miljard op Spotify

Lost Frequencies, met als echte naam Felix De Laet, is de eerste Belgische artiest met meer dan een miljard Spotifystreams. Dat heeft zijn management bekendgemaakt in een persbericht. Zijn hit ‘Where Are You Now’ werd al ruim 1.003.000.000 keer beluisterd.

De 29-jarige Brusselse dj was ook de eerste Belg die - met zijn doorbraaknummer ‘Are You With Me’ in 2014 - een nummer 1-hit scoorde in het Verenigd Koninkrijk én de eerste Belgische soloartiest in de top 50 van Spotify Global, de lijst met de meest gestreamde artiesten wereldwijd.

‘Ik ben ontzettend dankbaar voor de liefde en steun van mijn fans over de hele wereld’, reageert Lost Frequencies op zijn record. ‘Het is echt een eer om te zien dat mijn muziek zo’n groot publiek bereikt op Spotify. Dit is een bewijs van de kracht van muziek om mensen samen te brengen.’

Vrijdag brengt Lost Frequencies zijn nieuwe single ‘Dive’ uit, een samenwerking met de Engelse singer-songwriter Tom Gregory.