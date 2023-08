Brussels minister-president Rudi Vervoort wordt op 12 september gehoord in commissie over Brussel-Zuid

De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement hoort op dinsdag 12 september vanaf 9.30 uur minister-president Rudi Vervoort over de problematiek van de veiligheid in en rond het Zuidstation en de door de verschillende bevoegde overheden genomen maatregelen. Vlaams Belang kondigt aan de vergadering te zullen boycotten.

Nadat NMBS-baas Sophie Dutordoir een tiental dagen geleden een brief had verstuurd waarin ze om hulp van verschillende partners vraagt om de veiligheids- en netheidsproblemen van het Brusselse Zuidstation aan te pakken, beslisten premier Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in samenwerking met Brussels minister-president Rudi Vervoort om het Nationaal Crisiscentrum de coördinatie te geven om in samenwerking met de bevoegde federale, Brusselse en lokale diensten een leefbaarheids- en veiligheidsplan op te stellen voor het Zuidstation en omgeving. Zaterdag werd daar al een grootschalige politieactie georganiseerd en werd het vuilnis er verwijderd.

Intussen hadden de groenen, PS, N-VA, Les Engagés en Vlaams Belang een spoedige bijeenkomst gevraagd van de Brusselse commissie Binnenlandse Zaken. Dat die er pas op 12 september komt, schiet bij de extreemrechtse oppositiepartij Vlaams Belang in het verkeerde keelgat. ‘De aanpak van de onveiligheidsproblematiek rond het Brussels Zuidstation is sinds het begin een georkestreerde chaos’, zegt Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael. ‘Nadat Rudi Vervoort met spoed gedwongen werd om kleur te bekennen, moet het Parlement drie weken wachten om te mogen deelnemen aan het debat. Een slag in het gezicht van de Brusselaar’, vindt hij.

Senator Bob De Brabandere is ook scherp voor de actie van zaterdag: ‘Een druppel op een hete plaat die in de praktijk niets zal veranderen aan de verankerde onveiligheid. Zolang er geen geïntegreerde aanpak komt die de verstorende elementen definitief van de straat haalt, zal men blijven dweilen met de kraan open.’