Chiroleidster overleed allicht door tragisch ongeval

Het Antwerpse parket opende zondag een onderzoek nadat een toevallige voorbijganger de vrouw had aangetroffen. Het slachtoffer lag met haar fiets in de gracht naast de Oude Baan, een fietsstraat in Bonheiden. In eerste instantie was het niet meteen duidelijk hoe de vrouw om het leven was gekomen. Een autopsie bracht meer duidelijkheid. ‘Alles wijst op een tragisch ongeval’, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het parket.

‘Passend eerbetoon’

In het gemeentehuis van Bonheiden is een rouwregister voor de vrouw geopend. Burgemeester Lode Van Looy (BR30) liet als eerste een boodschap na. ‘We vonden dit een passend eerbetoon’, zegt de burgemeester. ‘Ze was heel goed bekend in de gemeenschap. Zo was ze onder andere actief bij chiro Aksent. We vonden het gepast om iets te doen.’

De familie vraagt uitdrukkelijk om hun privacy te respecteren, het afscheid vindt vermoedelijk in beperkte kring plaats.

Bij chiro Aksent is het nieuws ingeslagen als een bom. De jeugdvereniging postte op sociale media een eerbetoon aan hun medeleidster en vriendin. ‘Geen woorden kunnen beschrijven hoe graag wij jou zien. Ons madeliefje, want dat ben je. Hoe jij in het leven staat, is bewonderenswaardig, altijd paraat en als het kan nog het allerliefst in een short, iets op je gekke hoofd en op uw famous crocs. Uit het oog, maar voor altijd in ons hart. We love you!’

De jeugdbeweging laat voorts weten dat iedereen welkom is om een bloem of kaartje neer te leggen in de kapel op het chirodomein.

Volgens de burgemeester staat de plek van het ongeval zeker niet bekend als een probleemlocatie. ‘Bij mijn weten is er eerder nooit iets gebeurd of gemeld’, zegt hij. ‘De baan is er vrij recht, zonder veel obstakels.’