Oproep | Ondervindt u problemen bij de bank om de staatsbon te kopen?

Duurt het lang om de limieten van uw overschrijving aan te passen? Komt u in de wachtrij terecht als u uw bank opbelt? Of hebt u het gevoel dat de bank met de voeten sleept als u uw spaarcentjes er wil weghalen? De Standaard zoekt spaarders die willen getuigen over hindernissen die ze ondervinden bij de bank om de staatsbon aan te kopen. Vul het onderstaand formulier in, of stuur een mailtje naar weblog@standaard.be. Vermeld daarbij zeker uw naam en telefoonnummer.