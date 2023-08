Broers blijven Sven Pichal steunen: ‘Maar niemand had dit verwacht. Iedereen is in shock’

Ook de familie van radiomaker Sven Pichal (44) werd zondagavond verrast door zijn arrestatie in een onderzoek naar beelden van kindermisbruik. ‘We weten totaal niet wat er gebeurd is en hoe het zover is kunnen komen’, reageert zijn oudste broer.

Radio 2-presentator Sven Pichal werd afgelopen donderdag thuis in Antwerpen opgepakt. Voor zijn directe omgeving kwam de arrestatie als een complete verrassing. Niemand had in de gaten wat er aan de hand was. Maar toen de onderzoeksrechter hem de volgende dag in de gevangenis opsloot, bleek meteen hoe ernstig het dossier was.

Zijn eigen broers kregen zondag in de ochtend te horen dat Sven Pichal zich had laten opnemen. Vage informatie, die ’s avonds dus ook niet bleek te kloppen. Toen werd duidelijk dat de radiomaker in de gevangenis van Turnhout was opgesloten. ‘Wij werden samen met de rest van Vlaanderen verrast door het zware nieuws’, bevestigt zijn oudste broer in een korte reactie aan Nieuwsblad.

‘Er is een bom gevallen binnen onze familie’, aldus de broer nog. ‘Niemand had dit verwacht. Iedereen is in shock. We kunnen ons amper inbeelden dat Sven zich daartoe heeft laten verleiden.’

De oudste broer zegt dat zijn gevoelens moeilijk te omschrijven zijn. ‘Boos ben ik niet. Wel enorm gekwetst en teleurgesteld. Er overvalt mij een enorme schaamte.’

Omdat het onderzoek nog volop loopt, en de broers nog geen contact hadden met Sven Pichal, verkiezen ze sereen te blijven en het gerecht zijn werk te laten doen. ‘Wat zijn rol in het verhaal is, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Wij wachten intussen af.’

‘Blijf altijd zijn broer’

De oudste broer wil wel benadrukken dat ze Sven Pichal nog steeds steunen. ‘Hoe moeilijk ook, we moeten nu als familie proberen om rustig te blijven. Ik zal altijd zijn oudste broer blijven, wat er ook gebeurt. We blijven een hechte familie die er voor elkaar zal zijn.’

Sven Pichal verschijnt woensdag voor de raadkamer in Antwerpen. Dan wordt beslist of hij een maand langer in de gevangenis moet blijven.