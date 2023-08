Geen tweede seizoen voor ‘The idol’, de ‘slechtste serie ooit’

De controversiële HBO-serie The idol van Sam Levinson en The Weeknd wordt afgevoerd na één seizoen.

‘We zijn blij met de sterke reactie van het publiek’, zei een vertegenwoordiger van HBO over de veelbesproken, controversiële serie. ‘Maar ze krijgt geen tweede seizoen.’ Zowel HBO als de producers zouden dat besluit samen hebben genomen. De serie was het acteerdebuut van Lily-Rose Depp, dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis, en werd gemaakt door Sam Levinson en The Weeknd.

In eerste instantie zou het muzikale drama geregisseerd worden door Amy Seimetz, maar die verliet het project in april 2022. Volgens Rolling Stone omdat de verhaallijn volgens The Weeknd ‘te feministisch’ was en hij zelf een grotere rol wilde. Sam Levinson, de maker achter het HBO-succes Euphoria, verving haar. Levinson werd eerder al verweten dat hij onnodig veel naakt gebruikte, maar in The Idoldeed hij er nog een schepje bovenop.

Uiteindelijk werd het eerste seizoen na vijf afleveringen al afgerond in plaats van de zes die gepland waren en bleef de controverse de serie volgen. ‘Aan tepels geen gebrek, aan verhaal wel’, schreef onze recensent erover. ‘De slechtste serie ooit’ noemde The Guardian het.