Dieselprijs stijgt naar hoogste niveau in elf maanden en nadert kaap van 2 euro

Het is van november vorig jaar geleden dat diesel tanken zo duur was. De kaap van de 2 euro per liter komt in zicht. Ook stookolie (50S) inslaan wordt dinsdag een stuk duurder. Voor bestellingen van meer dan 2.000 liter stijgt de maximumprijs tot 1,0607 euro per liter, een toename met 2,82 eurocent.

De prijsstijgingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten en biocomponenten op de internationale markten.