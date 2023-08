Eminem vraagt Republikeinse kandidaat Ramaswamy te stoppen met het rappen van zijn liedjes

De biotech ondernemer Vivek Ramaswamy die momenteel een gooi doet om presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen in 2024, bracht onverwacht ‘Love yourself’ van Eminem op een politiek evenement. De video ging een paar weken geleden viraal, maar de rapper zelf is daar niet mee opgezet.

Dat blijkt uit een brief die Eminem’s platenbedrijf BMI naar Ramaswamy stuurde en die door de DailyMail openbaar gemaakt werd. Zijn woordvoerder zei dat Ramaswami aan die vraag zal voldoen. In de brief staat dat het bedrijf een bericht gekregen had van Eminem die bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn ‘muzikale composities’ door de Republikein.

Verrassende opmars

Sinds het Republikeins debat is de 38-jarige ondernemer een verrassende opmars aan het maken in de Republikeinse voorverkiezingen. Hij noemde onder andere klimaatopwarming een ‘hoax’ en positioneerde zichzelf als een outsider die bereid is om voormalig president Trump’s ‘America First’-agenda waar te maken. Momenteel staat hij op de derde plaats en de voorverkiezingen zelf zijn begin 2024. ‘Tot de grote teleurstelling van het Amerikaanse volk, zullen we het rappen moeten overlaten aan the real slim shady’, postte Ramaswamy op X, het voormalige Twiter, als reactie.

Tijdens de laatste twee presidentsverkiezingen klaagden een aantal bekende artiesten, waaronder Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith en Adele, maar ook de erfgenamen van Prince, dat hun nummers werden gedraaid op de campagnebijeenkomsten van Donald Trump. De Rolling Stones dreigden zelfs met juridische stappen als hij hun hit ‘You Can’t Always Get What You Want’ zou blijven gebruiken.