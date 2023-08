Red Dragons verliezen EK-opener kansloos tegen wereldkampioen Italië

De Belgische volleybalmannen (FIVB 23) keken in hun eerste groepswedstrijd regende Europees en wereldkampioen Italië in de ogen. Voor coach Emanuele Zanini was het ook meteen een duel tegen zijn ­geboorteland. De Belgen begonnen moeizaam aan hun openingswedstrijd, waardoor de thuisploeg meteen een kloofje sloeg. De Dragons kregen dat niet meer gedicht en verloren de eerste set met 17-25.

In set twee waren de Dragons wel meteen op de afspraak. Tot 8-8 ging het gelijk op, maar daarna drukten de Italianen weer door en via 10-16 ging het naar 18-25.

In set drie verliep de start opnieuw niet naar wens voor de Belgen. Al snel hadden de Italianen een kloofje: 2-6. Het gastland kon de rest van de set op ­automatische piloot afwerken en via 11-18 ging het naar 15-25.

Een matige prestatie van de Belgische nationale ploeg, die beter zal moeten acteren in de must win-wedstrijden tegen Estland (FIVB 39) en Zwitserland (FIVB 36). Maar eerst volgen donderdag Servië (FIVB 9) – weer een zware klus – en zondag nog Duitsland (FIVB 15).