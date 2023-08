Spaanse voetbalbond keert zijn kar en vraagt voorzitter Rubiales dan toch op te stappen

Er blijven maar nieuwe wendingen komen in de zaak rond Spaans bondsvoorzitter Luis Rubiales. Die was in het oog van een storm terechtgekomen, nadat hij na de WK-finale voor vrouwen speelster Jenni Hermoso ongevraagd op de mond had gezoend. Hermoso zei achteraf dat ze nooit met de kus ingestemd had, maar Rubiales sprak dat tegen. Al snel kwam Rubiales’ positie onder druk te staan. Zo kondigde het nationale vrouwenelftal aan dat het staakt zolang de bondsvoorzitter op post blijft. De Fifa legde hem al een voorlopige schorsing van 90 dagen op.

Rubiales wilde van geen wijken weten en werd openlijk gesteund door onder andere zijn moeder, die in hongerstaking ging, maar ook door de Spaanse voetbalbond RFEF. Die kondigde zelfs aan een klacht te willen indienen tegen Hermoso en al wie haar steunt. Een positie die de bond massale kritiek opleverde.

Maandagavond maakte de RFEF uiteindelijk dan toch een bocht van 180 graden. Na een buitengewone zitting publiceerde het een communiqué waarin het vraagt aan Rubiales om af te treden. ‘Zijn onacceptabele gedrag heeft het imago van het Spaanse voetbal veel schade berokkend, daarom vragen we hem om af te treden’, luidt het. De bond wil verder ook ‘een diepgaande herstructurering’ doorvoeren binnen zijn eigen rangen.

Ondertussen heeft het Spaanse parket ook een onderzoek geopend wegens ‘seksuele agressie’ van Rubiales. De procedure komt er omdat de speelster heeft aangegeven dat ze gekust werd zonder instemming. Het parket vraag ook aan Hermoso om eventueel een klacht in te dienen. Zo kan ze officieel op de hoogte gebracht worden van haar rechten als slachtoffer en bijstand krijgen. (red)