Wat weten we over de zaak-Pichal?

Begin augustus al had de politie enkele arrestaties gedaan in een zaak van beelden van kindermisbruik. Daarna werd onder meer Sven Pichal geïdentificeerd als verdachte.

Het onderzoek in de zaak van kindermisbruik op het internet waar ook Sven Pichal deel van uitmaakt, loopt al zeker een maand. Begin augustus deed de federale politie van Antwerpen al enkele arrestaties, vernam De Standaard uit gerechtelijke bron. Of die eerste arrestaties er zijn gekomen na een tip of een klacht, is voorlopig niet duidelijk. Als gevolg van die eerste arrestaties zouden enkele andere verdachten zijn geïdentificeerd, onder wie Pichal. Voor hem en de andere verdachten werden aparte dossiers geopend.

Pichal is dus niet de enige betrokkene in de zaak. De radio­presentator werd vorige donderdag opgepakt. Het nieuws lekte pas zondagavond uit, toen zijn advocaat Walter Damen liet weten dat de radiopresentator met onmiddellijke ingang ontslag had genomen bij de VRT en zich uit het publieke leven zou terugtrekken.

Damen wil niets kwijt over de inhoud van het dossier en ook het Antwerpse parket houdt op vraag van de onderzoeksrechter de lippen op elkaar. Speurders doorzochten maandagnamiddag nog wel het kantoor van Pichal bij Radio 2 aan de Reyers­laan. De radiopresentator verschijnt woensdag voor de raadkamer in Antwerpen. Zeker tot dan blijft hij opgesloten in de gevangenis van Turnhout. Met zijn aanhouding zou de onderzoeksrechter in de eerste plaats willen vermijden dat ­Pichal bewijsmateriaal ­laat verdwijnen.

De kinderrechtenorgani­satie Child Focus zal zich via advocaat Kris Luyckx vrijdag officieel burgerlijke partij ­stellen in de zaak. Dat doet de organisatie wel vaker in (symbolisch) belangrijke dossiers. Over de inhoud van het dossier weet Child Focus niets. ‘We doen dit in de eerste plaats om een stem te geven aan alle niet-geïdentificeerde slachtoffers en om zicht te krijgen op eventuele nieuwe technieken die gebruikt worden voor de verspreiding van de beelden’, zegt ceo Heidi De Pauw.