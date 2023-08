Burgemeester Haaltert stemt in met herverdeling bevoegdheden

De burgemeester van het Oost-Vlaamse Haaltert Veerle Baeyens (N-VA), tegen wie een opsporingsonderzoek loopt naar aanleiding van het rapport van Audit Vlaanderen dat wees op mogelijke belangenneming in een subsidiedossier, heeft ingestemd met een herverdeling van haar bevoegdheden. Dat meldt coalitiepartner CD&V na afloop van de gemeenteraad in Haaltert.

De zaak draait rond een projectsubsidie voor een evenement tijdens de Ronde van Vlaanderen op 3 april vorig jaar. De oppositie in Haaltert diende klacht in omdat een turnvereniging waarin de echtgenoot van Baeyens betrokken is, onterecht aanspraak zou gemaakt hebben op subsidies. Uit het rapport van bij Audit Vlaanderen bleek dat er mogelijk sprake was van belangenneming en subsidiefraude, en het werd ook overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC). Ook het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart na het rapport. Het gaat om een opsporingsonderzoek rond belangenneming door een openbaar ambtenaar.