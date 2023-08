Nieuwe ondersteuners vallen buiten pensioenregeling onderwijs

In september gaat de opvolger van het M-decreet in. — © An Nelissen

Dit schooljaar wordt in Vlaanderen het nieuwe leersteundecreet – het vroegere M-decreet – van kracht. De grootste wijzigingen: de oprichting van zo’n 50 leersteuncentra, die de zorg aan leerlingen op school moeten stroomlijnen, en een nieuw ambt voor het personeel dat leerlingen begeleidt.

Over de creatie van dat ambt was al eerder veel ophef. Zo waren er discussies over de arbeidstijd – de nieuwe ondersteuners werken in een 36 urenweek – en de pensioenregeling. Dat laatste bleef voor de leersteuncentra lang onduidelijk. Het personeel ging de zomer in zonder precieze cijfers.

Uiteindelijk heeft de federale minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) in een brief aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laten weten dat nieuwe ondersteuners een lager pensioen zullen krijgen dan leerkrachten.

‘Onaanvaardbaar’

Specifiek gaat het over de loopbaanbreuk of tantième. Leerkrachten vallen onder de breuk 1/55. Dat betekent, eenvoudig gezegd, dat wie een carrière heeft van 42 jaar, 42/55 pensioen krijgt. De nieuwe ondersteuners vallen onder een andere breuk, namelijk 1/60, en krijgen voor diezelfde loopbaan dus een lager pensioen: 42/60. Daarnaast kunnen leerkrachten door de gunstiger breuk ook iets vroeger met pensioen.

De vakbonden zijn erg teleurgesteld. ‘We vinden het onaanvaardbaar dat de federale regering zal morrelen aan de manier waarop het pensioen voor de nieuwe leerondersteuners wordt berekend’, zegt Marianne Coopman van vakbond COV, de grootste vakbond in het basisonderwijs. ‘Die ondersteuners zullen voor hetzelfde pensioenbedrag in de toekomst bijna vier jaar langer moeten werken. Toch werken zij in dezelfde scholen en in dezelfde omstandigheden als voordien en als hun collega’s daar.’

Ben Weyts (N-VA). — © belga

Voor de huidige leerondersteuners is er wel goed nieuws. Wie vorig jaar al werkte als ondersteuner en dat blijft doen, behoudt de voordelige pensioenvoorwaarden van de leerkrachten. ‘Dit is belangrijk en goed nieuws voor ongeveer 5.000 ondersteuners’, aldus Weyts. Toch erkent hij ‘het dubbel gevoel’. ‘Dit is een beslissing van Pensioenen’, schrijft hij. ‘Dit houdt op geen enkele manier een waardeoordeel in vanuit Onderwijs. Al hun werk is waardevol en kostbaar.’

Voor COV is het gepruts ‘een slinkse voorafname op een pensioendebat dat nu niet op tafel ligt’. Het COV verwacht dat ook minister Weyts zijn verantwoordelijkheid neemt en er alles aan doet om de situatie op te lossen.