Romelu Lukaku moet carrière in één jaar heropbouwen in Rome

AS Roma neemt Romelu Lukaku (30) voor één jaar op huurbasis over van Chelsea. Het wordt een cruciaal jaar waarin de Rode Duivel zich opnieuw op de kaart moet zetten als wereldspits.

Met een privévlucht van de Amerikaanse piloot, filmproducent en zakenman Dan Friedkin reist Romelu Lukaku dinsdag naar Rome voor een avontuur bij wat de zevende club uit zijn carrière wordt. AS Roma, sinds 2019 eigendom van Friedkin, bood Lukaku een uitweg nadat hij al een hele zomer vruchteloos op een vertrek bij Chelsea wachtte. Daar ligt hij nog drie jaar onder contract, maar was zijn aanwezigheid niet langer gewenst.

Chelsea wilde Lukaku alleen op definitieve basis verkopen, maar kreeg alleen van het Saudische Al-Hilal de gevraagde prijs (45 miljoen euro plus 5 miljoen in bonussen). De Londense club probeerde Lukaku richting het Arabische schiereiland te duwen, maar de spits bedankte voor het aanbod en verkoos een verlengd verblijf in Europa, bij voorkeur bij Inter. Dat zag twee opeenvolgende biedingen, van 25 en 30 miljoen euro, afgewezen door Chelsea.

Ook met Juventus – dat spelers verkocht om budget vrij te maken – wilden de onderhandelingen niet vlotten; Chelsea bleef op zijn vraagprijs van 40 miljoen euro staan. Ook Lukaku zelf stond niet te springen voor een overstap. In het stadion van Juventus werd hij in april nog racistisch bejegend.

Omdat zowel Chelsea als Lukaku in tijdnood kwam – de transfermarkt sluit in Italië en Engeland op 1 september – zag AS Roma zijn kans schoon. De Romeinse club wordt getraind door José Mourinho, die Lukaku eerder onder zijn hoede had bij Chelsea en Manchester United. De Portugees wist Lukaku met enkele telefoongesprekken opnieuw voor zich te winnen.

Creatieve oplossing

Een verkoop aan AS Roma bleek financieel niet mogelijk en ook het volledige loon van Lukaku overnemen – de Belg verdient bij Chelsea 12 miljoen euro per jaar – was onbegonnen werk. De Romeinse club wordt in haar uitgaven beperkt door de grenzen van de financiële fair play. Maar omdat er zich geen andere optie voor Lukaku aandiende, ging Chelsea akkoord met een huurscenario. De voorwaarde was dat hij een deel van zijn loon liet vallen.

Om hem zo min mogelijk loonsverlies te laten lijden, onderhandelden zijn raadslieden een creatieve oplossing. Lukaku doet alleen afstand op het loon dat hij nog van Chelsea in zijn laatste twee contractjaren zou krijgen, in 2024-2025 en 2025-2026. Dit seizoen, 2023-2024, behoudt hij nog het grootste deel van zijn salaris. Roma heeft het voordeel dat het de speler pas in september overneemt waardoor het twee maanden minder loon moet neertellen.

De hoop van Lukaku is dat hij volgend jaar een nieuwe club vindt, die hem definitief overneemt. Het loonsverlies in de laatste twee jaar bij Chelsea zal in dat geval virtueel geweest zijn. Als hij zich dit seizoen opnieuw bewijst, kan hij elders een nieuw, lucratief contract tekenen. Met Chelsea werd een vast bedrag onderhandeld waarvoor Lukaku in 2024 de club kan verlaten.

Lukaku staat voor een cruciaal jaar waarin hij zich opnieuw als scorende spits op de kaart moet zetten. Zijn reputatie heeft een deuk gekregen na de transfersaga’s met Inter en Juventus waarin hij vooral in Italië als een geldwolf en een jobhopper werd afgeschilderd. De Rode Duivel hielp zijn eigen zaak ook niet vooruit door in het verleden zijn clubliefde uit te spreken, en wapenschilden op truitjes te kussen, om later toch weer een andere richting uit te gaan.

Propere lei

Bij AS Roma heeft Lukaku geen voorgeschiedenis en kan hij met een propere lei beginnen. Het is een meer gemoedelijke vereniging dan de Noord-Italiaanse topclubs uit Milaan en Turijn. Dinsdag en woensdag legt hij medische tests af, de officiële aankondiging van de transfer is voor woensdagavond of uiterlijk donderdag voorzien.

Aangezien hij de voorbije maanden bij de B-kern van Chelsea trainde, is hij nog niet wedstrijdfit. Het is ook afwachten of hij vrijdag in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco voor de interlands in Azerbeidzjan (9 september) en tegen Estland (12 september) zit. In de omgeving van de nationale ploeg is te horen dat de kans groot is, ook al kan hij nog geen volledige wedstrijd aan.