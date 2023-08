Remco Evenepoel smakt hard tegen de grond na aankomst: ‘Het hangt hier mijn kl*ten uit’

In een sprint met een tiental renners ging Evenepoel van vrij ver aan in het slot van de derde Vuelta-rit. Hij hield vol en kwam voor Vingegaard en Ayuso over de meet. Reden genoeg dus om armen in de lucht te steken, maar de Belgische kampioen deed dat iets te enthousiast, want hij knalde net voorbij de finish op een vrouw. Evenepoel maakte een flinke buiteling en liep daarbij een hoofdwonde op, met flink wat bloed. Nadat hij was opgeknapt voor de podiumceremonie en het bloed was weggeveegd, bleef slechts een klein schrammetje zichtbaar.

Evenepoel moest even bekomen, maar kon nadien snel weer lachen. Toch hekelde hij in een eerste reactie alweer de Vuelta-organisatie. ‘De uitloopstrook was amper 50 meter. Dit is nu al de derde keer. Het hangt mijn kl*ten uit’, foeterde hij. Ook de vorige twee dagen had Evenepoel al gejammerd over de koersomstandigheden. De eerste dag moesten de renners in de duisternis een ploegentijdrit afwerken, de tweede dag werd de tijdsopname te dicht bij de aankomst gelegd, volgens veel renners. ‘Het is al voor de derde dag op rij dat er iets moet gebeuren. Jammer dat er zo weinig ruimte is, ook al hadden mijn verzorgers een paar keer aan de organisatie gevraagd om meer ruimte te geven. Ze wilden niet, of het kon niet. Maar ik denk wel dat ze achteraf gezien hebben dat het misschien te kort was.’

De blessurelast na zijn tuimelperte bleek uiteindelijk mee te vallen. ‘Alles is in orde’, mat Evenepoel de fysieke schade op. ‘Ik denk dat ik er geen gevolgen van zal hebben. Eind goed, al goed. Morgen kan ik weer op de fiets stappen.’

Nog even later kon Evenepoel alweer lachen om het incident. ‘Dit was een speciale overwinning hé, met een salto erbij.’