Inwoners van beroemde sloppenwijk protesteren na bod van Indiase miljardair om de buurt op te waarderen

568 miljoen euro voor de ontwikkeling van 2,4 vierkante kilometer sloppenwijk waar ongeveer een miljoen mensen wonen. Dat is kortweg de deal die de Indiase miljardair Gautam Adani voor elkaar kreeg om de Dharavi-sloppenwijk op te knappen. De open riolen vlak bij een zakenwijk en de internationale luchthaven van Mumbai moeten op de schop, leren officiële documenten die het persagentschap Reuters inkeek. Het geheel wordt er als ‘onhygiënisch en betreurenswaardig’ omschreven. In 2008 werd de sloppenwijk wereldwijd bekend door de film Slumdog millionaire.

Als het van Adani afhangt, starten de werken in september. De eerste klus wordt een grote volksverhuizing. Inwoners die er voor het jaar 2000 wonen, krijgen een gratis woonalternatief aangeboden in de wijk. 700.000 andere bewoners zullen tot tien kilometer ver in woonunits gehuisvest worden. De huurprijs van die units zou hoger liggen en aan de verhuizing zouden ‘voorafgaande kosten’ gekoppeld zijn.

Het bedrijf van Adani zou meer dan 11 miljard euro pompen in de schoonmaak. Zodra de sloppenwijk is opgeknapt conform de richtlijnen van de overheid, zou de wijk dubbel zoveel waard zijn: een goeie 22 miljard, becijferde consultancybureau Liases Foras.

‘Zet Adani af, red Dharavi’

Reuters sprak verschillende inwoners van de Dharavi-wijk. Zij zijn er niet gerust op, bericht het persagentschap. Vooral de recente financiële problemen van Adani’s bedrijf baren hen zorgen. In januari tuimelde hij van zijn derde plaats op de wereldranglijst van rijkste personen. Nadat Amerikaanse onderzoekers hem beschuldigden van dubieuze zakendeals en shortsellers van Hindenburg (die speculeren op dalende koersen), kelderde de waarde van zijn bedrijven met bijna 140 miljard euro. Met de waardevermindering kreeg ook zijn geloofwaardigheid een dreun. Afgelopen maand werd betoogd met de slogan ‘Zet Adani af, red Dharavi’. Spandoeken met rode kruisen over zijn foto lieten weinig aan de verbeelding over. ‘Wat zal er gebeuren met ons als er zich plots weer zo’n waardevermindering voordoet?’, citeert Reuters een inwoner.

Dharavi, een van de grootste sloppenwijken in India. — © rtr

Hun bezorgdheden blijken terecht. Want prompt begon het Dharav-project met een valse noot. Zodra Adani de opdracht in handen kreeg, stapte het bedrijf SecLink Technologies naar de rechtbank. Het bedrijf bracht in 2018 het hoogste bod uit om de opdracht te krijgen. De provincie zou daarop de procedure hebben afgebroken en een nieuwe opdracht hebben geformuleerd op maat van Adani. In de aanklacht, een document van zo’n 809 pagina’s, maakte het bedrijf gewag van politieke inmenging. In de provincie Maharashtra is de BJP-partij van premier Narendra Modi aan de macht. Tegenstanders beweren dat de zakenman onmogelijk zo snel rijk kon worden zonder een goede verstandhouding met Modi en zijn partij.

Zowel de provincie Maharashtra als Adani noemden de aanklachten ‘ongefundeerd’. Volgens hen schortte er niets aan de procedure. De reden waarom de procedure moest worden overgedaan, was om een extra perceel op te nemen in de overeenkomst, maakten ze zich sterk.