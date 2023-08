Proces in Washington tegen Trump begint een dag voor Super Tuesday

Donald Trump moet zich voor een federale rechtbank in Washington verantwoorden omdat hij geprobeerd zou hebben de uitslagen van de presidentsverkiezingen in 2020 op ongeoorloofde wijze te beïnvloeden. Ook zijn rol bij de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari 2021 wordt er onder de loep genomen. De zaak staat op de rol voor 4 maart volgend jaar. Dat is de dag voor Super Tuesday, de dag waarop in 14 staten voorverkiezingen gehouden worden en dus mogelijk een beslissende dag in de voorverkiezingen. Onder meer in Californië en Texas wordt dan mee gekozen wie de Republikeinen afvaardigen als presidentskandidaat.

Speciaal aanklager John Smith had gevraagd het proces al op 2 januari te starten, Trump zelf wilde pas een proces in april 2026, lang nadat de kiezers beslist hadden of hij nogmaals naar het Witte Huis zou mogen. Rechter Tanya Chutkan oordeelde dat januari volgend jaar te vroeg was, maar dat nog twee jaar wachten ‘langer dan nodig’ was en dat het risico bestaat dat getuigen niet langer beschikbaar zouden zijn, of dat ze zich de feiten niet precies meer zouden kunnen herinneren.

Georgia

Voor het proces in Atlanta start, moet Trump zich ook nog eens aanbieden in een rechtbank in de staat Georgia: daar wordt hij op 6 september voorgeleid, samen met achttien andere verdachten. Dat is een voorzetting van de procedure waarbij hij op 14 augustus door een grand jury werd aangeklaagd wegens valsheid in geschrifte en afpersing om de verkiezingsresultaten in de staat Georgia te beïnvloeden.

Eerder werd Trump al aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster (in de staat New York) en het achterhouden van geheime documenten (een andere federale zaak die voorkomt in Miami in Florida).