Acteur Rik Verheye en podcaster Sam Kerkhofs bevestigen overname Sporting Hasselt

Sam Kerkhofs is tevens de oprichter van Sporthouse Group, een bedrijf dat zich aanvankelijk focuste op het beheer van de website en socialmediaplatformen van een aantal topvoetballers. Later werden de activiteiten van het bedrijf uitgebreid naar het beheer van websites, apps en sociale media voor bedrijven als Play Sports, Flanders Classics, AA Gent en Quick Step Cycling Team. Wouter Vandenhaute kocht zich in, Sporthouse Group is bovendien gevestigd in hetzelfde gebouw als Woestijnvis.

Er wordt dan ook volop gespeculeerd dat de overname van Sporting Hasselt het onderwerp zal zijn van een documentairereeks, geïnspireerd door Welcome to Wrexham, een realityserie op Disney Plus dat de lotgevallen van de Welshe traditieclub Wrexham AFC en haar promotie naar het profvoetbal volgt. Wrexham werd in 2020 overgenomen door de Canadees-Amerikaanse acteur Ryan Reynolds en de Amerikaanse acteur Rob McElhenney.

Een filmpje op de facebookpagina van Sporting Hasselt wijst ook in die richting.