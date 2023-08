Oud-topzwemster Brigitte Becue is nieuwe hoofdcoach Vlaamse Zwemfederatie

Voormalig topzwemster Brigitte Becue (50) is de nieuwe hoofdcoach van de Vlaamse zwemfederatie Zwemfed. Ze volgt de Fransman Fred Vergnoux op, die na het WK in juli opstapte na klachten van enkele zwemmers.

Een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs heeft de Vlaamse zwemfederatie opnieuw een hoofdcoach. Voormalig topzwemster Brigitte Becue neemt het roer over bij Zwemfed, zo werd maandag bekendgemaakt. De 50-jarige Becue zal onder andere de elitezwemmers in Antwerpen begeleiden, de volgende olympiade (mee) voorbereiden en een belangrijke rol gaan spelen binnen de topsportwerking.

Becue zal ook onder leiding van algemeen manager en technisch directeur Lode Grossen en samen met de andere coaches de ontwikkeling van alle atleten in de topsportwerking mee opvolgen en sturen. ‘Ik kijk ernaar uit om deze talentvolle, gemotiveerde zwemmers te begeleiden, hen te doen geloven in zichzelf en hen zo te helpen om te presteren op het maximale van hun kunnen’, zegt ze.

Als zwemster nam Becue zelf viermaal deel aan de Olympische Spelen (1988, 1992, 1996 en 2000). Ze behaalde daarbij tweemaal een finaleplek. Daarnaast behaalde ze brons op het WK 1994, werd ze driemaal Europees kampioen op de lange baan en tweemaal op de korte baan. Als coach was ze tot en met 2014 al werkzaam als jeugdcoach bij de zwemfederatie. De voorbije drie jaar was ze hoofdcoach bij zwemclub Leuven Aquatics.

Gecontesteerde voorganger

Nu volgt Becue bij Zwemfed de Fransman Fred Vergnoux op. Die was nog maar sinds vorig jaar actief als hoofdcoach, maar kwam deze zomer in opspraak. Enkele zwemmers, waaronder toptalent Roos Vanotterdijk, gaven aan niet langer met Vergnoux te willen samenwerken.

Onder meer de te veeleisende en bij momenten botte aanpak van Vergnoux werd gehekeld. Ook zou Vergnoux een zwemster grof hebben aangesproken op haar gewicht. De Fransman, die zich had geëngageerd tot minstens de Spelen van Parijs in 2024, hield het uiteindelijk na het WK in Japan in juli voor bekeken.

Lode Grossen, algemeen manager van Zwemfed, toont zich tevreden met de aanstelling van Becue. ‘We kijken uit naar de samenwerking. Ze heeft absoluut de nodige kennis en ervaring als coach, maar kan ook bouwen op een lange carrière als topsportster. We blijven uiteraard ook de samenwerking met de (Franstalige zwemvleugel, red.) FFBN verderzetten met het nationaal project.’