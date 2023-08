Eva De Bleeker: ‘Op wat schaafwonden na ben ik er goed vanaf gekomen’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Slipper (1)

Eva De Bleeker (Open VLD) heeft de inleiding bij deze rubriek – ‘wie slipt in de Wetstraat...’ – iets te letterlijk genomen. De voormalige staatssecretaris voor Begroting maakte zondagmiddag een uitschuiver met haar wagen. ‘Ik reed op de A12 richting Antwerpen, en even voor Meise zag ik plots een autoband uit de andere rijrichting op mij afkomen’, vertelt De Bleeker in Het Laatste Nieuws. Ze reed op het tweede rijvak om enkele tragere auto’s in te halen. ‘Ik heb onmiddellijk geremd en ben naar het eerste rijvak uitgeweken. Toch botste de band nog frontaal op de linkervoorkant van mijn auto. Op wat schaafwonden van de airbags na ben ik er goed vanaf gekomen.’

PFAS-bloed

Er zijn lage concentraties PFAS-stoffen aangetroffen in het bloed van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Om de waakzaamheid voor PFAS te vergroten, organiseerde de Bond Beter Leefmilieu enkele weken geleden een bloedafname bij verschillende excellenties. Vijf van de dertien PFAS-stoffen waarop gescreend werd, zijn bij de minister gevonden. Maar directe conclusies voor de gezondheid van de minister zijn er niet. ‘Niemand is immuun voor PFAS’, besluit Demir. ‘De blootstelling vermijden is de enige oplossing. Daarom ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat de Europese uitfasering van niet-essentiële PFAS er moet komen.’

Slipper (2)

Geen ongeluk zonder held. Zo ook bij het slippertje van Eva De Bleeker. ‘Ik was een beetje in paniek door de rook in de auto, maar die bleek van de airbags afkomstig te zijn’, gaat ze verder. ‘Ik was onmiddellijk uit de auto gestapt en achter de vangrails gekropen. Een wagen die achter me reed, stopte om te polsen of ik oké was. De bestuurder, Bilal, was heel behulpzaam. Hij heeft de gevarendriehoek geplaatst en de band van de rijweg gehaald. Een echte held.’

Held (1)

In Luxemburg is minister-president van de Duitstalige Gemeenschap Oliver Paasch de held met dienst. Hij kreeg van de Luxemburgse premier Xavier Bettel het ereteken van commandeur in de Kroonorde. De aanleiding klinkt wel wat minder heldhaftig dan bij Bilal. Paasch kreeg de medaille ‘voor zijn inspanningen om de relatie tussen de Duitstalige gemeenschap en het Groothertogdom Luxemburg te versterken, onder meer tijdens de coronapandemie.’

Held (2)

Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (Défi) vindt zichzelf een held. In het Brussels Gewest is 84 procent van de administratieve procedures online beschikbaar, tegenover een Europees gemiddelde van 75 procent, klopt hij zich op de borst. Dat blijkt uit een studie die hijzelf besteld heeft bij het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (Bisa).