Voormalig Rode Duivel Gill Swerts volgt Jacky Mathijssen op als bondscoach van Jonge Duivels

De voormalige Rode Duivel, die onder meer voor Feyenoord en AZ speelde, was de voorbije jaren aan het werk als beloftencoach van Antwerp. Hij haalde dit jaar zijn Pro License-diploma. Ook Glen De Boeck, Thomas Buffel en Karel Geraerts waren in de running voor de job. Die laatste bedankte.

‘RAFC dankt Gill Swerts voor het geleverde werk en wenst hem veel succes toe bij de nationale U21’, staat te lezen op de website van de Great Old. De club is al in gesprek met mogelijke opvolgers.