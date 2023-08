Europese hoornaars: hoe gevaarlijk zijn ze? En moeten we ons niet beter beschermen?

Vijf wandelaars uit Antwerpen zullen hun tocht van zondag niet snel vergeten. In een bos in Lier werden ze aangevallen door een nest van Europese hoornaars. Eén zestiger ligt nog steeds op intensieve zorg. Moeten we ons zorgen maken over hoornaars?

1. Zijn hoornaars agressief?

Om voorlopig onduidelijke redenen werd een groep van vijf Vlaamse wandelaars zondag aangevallen door een nest van Europese hoornaars. Vier van hen kwamen ervan af met pijnlijke steken, maar één man kreeg een allergische reactie en moest gereanimeerd worden. De toestand van de zestiger is momenteel stabiel, maar hij ligt wel nog steeds op intensieve zorg.

Zijn die beesten dan zo agressief? ‘Absoluut niet’, zegt entomoloog Peter Berx. ‘Hoornaars vallen nooit zomaar uit zichzelf aan. Ze zijn eigenlijk de minst agressieve van alle wespensoorten die bij ons voorkomen. Je moet ze echt al provoceren voor ze steken. De Europese hoornaar is zelfs nog iets minder agressief dan zijn Aziatische broer.’

‘Hoe vaak ze steken, hangt af van de mate van dreiging die ze ervaren. Als ze aan één steek genoeg hebben om je weg te jagen, zullen ze er geen vijf geven. Maar hoornaars werken natuurlijk wel samen om een nest te verdedigen. Zo kan het zijn dat tien verschillende hoornaars je elk één steek uitdelen.’

2. Waarom werden die wandelaars dan aangevallen?

Over wat er precies gebeurd kan zijn, heeft Berx twee hypotheses: ‘Het is mogelijk dat de hoornaars getriggerd waren door een bepaalde geur die die mensen op een of andere manier met zich meedroegen. In een bepaald parfum kan bijvoorbeeld een product zitten dat hetzelfde effect heeft als de feromonen waarmee wespen communiceren. Een andere mogelijkheid is dat de wandelaars per ongeluk het nest hebben verstoord door er bijvoorbeeld tegen te botsen met een tak of rugzak.’

3. Hoe herken je een nest van een Europese hoornaar?

‘De Europese hoornaar maakt zijn nesten altijd in holtes. Voornamelijk in bomen, maar ook af en toe in de grond. Dan kan het voorvallen dat je daar per ongeluk met de grasmaaier overgaat en ze zo provoceert’, zegt Berx. ‘Als je hoornaars af en aan ziet vliegen richting zo’n holte, kun je ervan op aan dat je met een nest zit, maar dat is niet altijd even gemakkelijk te herkennen.’

4. Hoe gevaarlijk is een steek?

Een steek van een hoornaar is geen pretje. Berx: ‘Hoornaars zijn gemiddeld anderhalf tot twee keer zo groot als een wesp, dus steken van een hoornaar zijn een pak pijnlijker. Ze bevatten ook meer gif. Als je meerdere steken krijgt te verwerken, kan dat in sommige gevallen dan ook ernstige gevolgen hebben. Dat er nu iemand op intensieve ligt door steken van een hoornaar, is uitzonderlijk, maar verwondert me niet.’

‘Net zoals bij een andere insectensteek heb je typisch lokale zwelling, roodheid en pijn. De mate waarin dat zich voordoet, is afhankelijk van mens tot mens en de plaats waar je precies gestoken bent. Maar het is niet omdat je bijvoorbeeld lokaal heel veel zwelling hebt dat je allergisch bent. Daarvoor moet je ook symptomen hebben die niet meteen te verbinden zijn met de plaats waar je gestoken bent.’

Ben je echt allergisch, zoals de zestiger die gereanimeerd moest worden, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld in je hand gestoken wordt, maar dat daarnaast ook je gezicht begint op te zwellen. ‘Dan is het mogelijk dat je ademhalingsproblemen krijgt en uiteindelijk in een anafylactische shock belandt’, zegt Berx. ‘Of je al dan niet allergisch bent aan de Europese hoornaar, weet je pas wanneer je gestoken wordt. Het is namelijk niet zo dat wie allergisch is voor een gewone wespensteek, automatisch ook allergisch is voor een steek van een hoornaar. Het gaat om een ander gif.’

5. Hoe moeten we ons behoeden voor hoornaars?

Er is al veel gezegd en geschreven over de Aziatische hoornaar. Die bedreigt onze biodiversiteit en moet dus uitgeroeid worden. De Europese hoornaar daarentegen is een inheemse soort en heeft dus ook zijn plaats in onze contreien. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen problemen kan veroorzaken.

‘Wie een nest Europese hoornaars vindt, hoeft dat niet meteen te laten verdelgen. Tenzij er een acuut gevaar is’, zegt Berx. ‘Nog beter is wat ze in Nederland doen: daar is een organisatie die nesten weghaalt op gevaarlijke plaatsen om ze ergens anders opnieuw te installeren.’

Hoornaarsnesten zijn niet overal even gewenst, moet Berx toegeven. ‘Of het een goed idee is om extra te screenen naar nesten op plaatsen waar kinderen spelen? Dat lijkt me wel. Als er dan een nest gevonden is, kun je dat afzetten en aanduiden met een waarschuwing om te voorkomen dat kinderen erin gaan poken.’

6. Hoe laat je een nest verdelgen?

Zit je met een nest van Aziatische hoornaars, dan verwittig je best meteen de brandweer of het gespecialiseerde team van Vespa-Watch om het te komen verdelgen. ‘Het is erg belangrijk om dat aan specialisten over te laten en het niet zelf te proberen’, waarschuwt Berx. ‘Als je niet weet wat je doet en je hebt niet de juiste uitrusting, dan speel je met je leven. Fratsen zoals benzine in de grond steken en die dan aansteken, zijn absoluut not done.’

In Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen (behalve in Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Middelkerke, Roeselare en Poperinge) wordt na een melding door Vespa-Watch contact opgenomen met verdelgers. Die komen dan kosteloos verdelgen.

Maar in de rest van Vlaanderen zul je zelf contact op moeten nemen met van de erkende bestrijders op de lijst die Vespa-Watch je na de melding geeft. Als het echt dringend is, neem dan contact op met de brandweer. In deze gevallen is het wel voor eigen rekening. Buiten West- en Oost-Vlaanderen hebben alleen de gemeenten Begijnendijk, Tremelo, Keerbergen en Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant een eigen werking. Meer informatie is te vinden op de websites van die gemeenten.

7. Hoe zie je het verschil tussen de Aziatische en de Europese hoornaar?

Behalve dat de Europese iets groter is, zijn er nog drie essentiële verschillen. Terwijl het achterlijf van de Aziatische hoornaar zwart is met maar één donkergeel segment, is dat van de Europese hoornaar voor twee derde geel. De pootjes van de Aziatische hoornaar zijn zwart met opvallend gele tippen, die van de Europese hoornaar zijn volledig roodbruin. Het borststuk, het lichaamsdeel tussen kop en achterlijf waaraan de poten en vleugels vastzitten, is bij de Aziatische hoornaar volledig zwart gekleurd en bij de Europese hoornaar zwart met roodbruine tekeningen.