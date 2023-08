Parket opent onderzoek naar geschorste schepen van Knokke voor vastgoeddeal

Het parket van West-Vlaanderen is een opsporingsonderzoek gestart naar Kris Demeyere, de geschorste schepen van Stedenbouw in Knokke-Heist. Demeyere kwam pas opnieuw in opspraak na een vastgoedtransactie in zijn gemeente.

De zaak draait rond een half vervallen hoeve en een achterliggend akkerland aan de Heistlaan in Knokke-Heist. De gemeente onderhandelde sinds de zomer van 2021 met de toenmalige eigenares om die aan te kopen, met als doel om er een waterbufferbekken voor de landbouw in te richten. Begin mei 2022 zette het Knokse schepencollege het licht op groen voor die vastgoedtransactie.

Een week geleden maakte De Tijd bekend dat de gemeente uiteindelijk enkel de achterliggende gronden heeft aangekocht, voor een prijs van 309.500 euro. De hoeve zelf en een omliggend stuk akkerland – geschat op een waarde van 400.000 euro – blijken sinds september 2022 in het bezit te zijn van Kris Demeyere. Die was op dat moment schepen van Stedenbouw en Stadsontwikkeling in de kustgemeente.

Kris Demeyere. — © Junior Verbeeke

Opmerkelijk daarbij is dat 500 vierkante meter akkerland die normaal deel zou gaan uitmaken van het waterbufferbekken, werd overgeheveld naar het perceel dat Demeyere aanschafte. In totaal verwierf hij daardoor een terrein van 3.760 vierkante meter.

Onderzoek in prille fase

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt maandag aan De Standaard dat het op basis van de berichtgeving in De Tijd ‘ambtshalve een onderzoek is gestart naar de vastgoedtransactie waarbij Demeyere betrokken is’. Dat opsporingsonderzoek, waarbij vooral bewijzen worden verzameld en aan het dossier worden toegevoegd, verkeert nog in een zeer prille fase.

Demeyere laat maandagmiddag aan De Standaard weten niet bereikbaar te zijn voor commentaar wegens ‘familiale verplichtingen’. Eerder zei hij wel aan De Tijd dat hij dat pand met de omliggende grond heeft gekocht omdat de gemeente niet geïnteresseerd was in de hoeve. ‘Iedereen kon dat perceel kopen’, zei hij. De schepen betaalde naar eigen zeggen ook meer dan de schattingsprijs van 400.000 euro. Dat aan zijn perceel 500 vierkante meter grond werd toegevoegd, verklaarde hij door te stellen dat de gemeente Knokke-Heist zelf op een andere indeling van de gronden had aangedrongen, om de toegang tot het waterbekken te vergemakkelijken.

Woelig vaarwater

Het is niet de eerste keer dat Demeyere – tevens eigenaar van een autogarage in Knokke-Heist – in woelig vaarwater terechtkomt. Audit Vlaanderen opende eerder al twee onderzoeken naar hem. Zo gaf hij als schepen van Stedenbouw in 2019 een omgevingsvergunning aan de vlees- en vastgoedfamilie Hemelaer, die voordien 1 miljoen euro in zijn verlieslatende autobedrijf had geïnvesteerd.

In april dit jaar startte Audit Vlaanderen een nieuw onderzoek, ditmaal voor het toekennen van een onderhoudscontract voor het gemeentelijke wagenpark aan de garage van Demeyere. Kort nadien plaatste de knokse burgemeester Piet De Groote de schepen op non-actief. Begin dit jaar was Demeyere ook al de bevoegdheid voor stedenbouw en stadsontwikkeling ontnomen.

Tegenover De Standaard blijft burgemeester De Groote zijn geschorste schepen niettemin verdedigen. ‘De gemeente was inderdaad nooit geïnteresseerd in de gronden die door Demeyere zijn aangekocht. Die hoeve stond al jaren te koop en de juiste prijzen zijn betaald’, zegt De Groote. ‘Dit was een aankoop in de privésfeer, als burgemeester ga ik mij dat niet aantrekken. Al had hij deontologisch gezien het schepencollege misschien wel op de hoogte moeten brengen. Maar dit is vooral toch weer beschadigingspolitiek richting de verkiezingen.’

In het schepencollege van Knokke-Heist is voor sommigen de maat intussen wel al vol. ‘De situatie is schrijnend’, zegt Antoine Geerinckx, schepen van Milieu en partijgenoot van Demeyere bij Gemeentebelangen. ‘In het bijzonder voor alle mensen die zich dagelijks inzetten om het imago van Knokke-Heist hoog te houden.’