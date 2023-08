Moeder van voetbalvoorzitter Rubiales gaat in hongerstaking door de ‘onmenselijke en bloederige jacht’ op haar zoon

De moeder van Luis Rubiales heeft zich in een kerk opgesloten en gaat in hongerstaking tot ‘rechtvaardigheid geschiedt’ en deze ‘onmenselijke en bloederige jacht’ op haar zoon stopt.

Ángeles Béjar, de moeder van Luis Rubiales, heeft zich opgesloten in de kerk Divina Pastora van Motril in Granada. Daar gaat ze in hongerstaking tot er een oplossing gevonden wordt voor deze ‘onmenselijke en bloederige jacht die hij niet verdiend heeft’. De laatste dagen is er veel commotie ontstaan nadat Rubiales speelster Jenni Hermoso een kus vol op de mond gegeven had. Ze zei achteraf dat ze nooit met de kus ingestemd had. De voetbalsters kondigden aan om te staken, tot zolang hij op post bleef. De Fifa schorste hem al.

De moeder van Rubiales blijft in de kerk zitten, tot ‘rechtvaardigheid geschiedt’. Ze vraagt aan Jenni Hermoso dat ze ‘de waarheid zegt’ en dat ze zou ‘terugkomen op de versie van de feiten die ze in het begin vertelde’. Ze stelt ook dat er geen misbruik kan bestaan als er toestemming is van beide partijen: precies dat is volgens haar te zien op de beelden van het incident.

Daarnaast vraagt ze zich af waarom ‘mensen zich op hem zouden afreageren’ en ‘wat er achter dit verhaal zit’ omdat haar zoon volgens haar niet in staat zou zijn om iemand pijn te doen. Als moeder vraagt ze begrip voor de ‘situatie die iedereen zou kunnen overkomen’.