Huiszoeking bij VRT in onderzoek naar radiopresentator Sven Pichal

Bij de VRT wordt een huiszoeking gehouden in het onderzoek naar radiopresentator Sven Pichal. Dat is aan onze redactie bevestigd.

Voor zijn radioprogramma De Inspecteur had Sven Pichal een bureau bij Radio2 in Brussel, zo meldt de VRT. De politie doorzoekt het bureau samen met de onderzoeksrechter.

‘Het klopt dat er op dit moment een huiszoeking wordt uitgevoerd in de gebouwen van de VRT’, stelt het parket van Antwerpen. ‘Dat gebeurt in het kader van het onderzoek naar de verdenkingen tegen Sven Pichal. Meer kunnen we daar op dit moment niet over kwijt.’ Ook bij de openbare omroep wordt de huiszoeking bevestigd, maar meer commentaar geeft men ook daar niet.

Zedenfeiten

Sven Pichal is vrijdag opgepakt in een onderzoek naar zedenfeiten. Hij zit momenteel in de cel en zou verdacht worden van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik. Alles wijst erop dat er op de computer van de radiopresentator strafbare en laakbare beelden zijn gevonden van minderjarigen. Zijn advocaat Walter Damen liet weten dat de radiopresentator met onmiddellijke ingang ontslag had genomen bij de VRT en zich uit het publieke leven zou terugtrekken.

De arrestatie van Sven Pichal heeft de VRT totaal verrast. ‘Het nieuws heeft iedereen erg verrast, dus we focussen momenteel heel hard op interne communicatie. We voorzien ook begeleiding. Velen zijn in shock, en met onze dienst welzijn vangen we zijn directe collega’s op’, aldus VRT-woordvoerder Bob Vermeir.

Voorts benadrukt Vermeir dat de openbare omroep geen betrokken partij is in de zaak.

Boegbeeld

Sven Pichal was een van de boegbeelden van Radio2 dankzij het consumentenprogramma De inspecteur. Die zender reageert met een korte mededeling, waaruit blijkt dat ook zij totaal verrast zijn door het nieuws van Pichals aanhouding. ‘Sven Pichal heeft de VRT verlaten om persoonlijke redenen. We begrijpen dat dit nieuws een shock is voor jullie, dat is het ook voor ons. Intussen laten we het gerecht nu zijn werk doen.’

In zijn 23-jarige loopbaan bij de openbare omroep klom Pichal op tot een van de sterkhouders van de VRT-radio’s. Hij ging er aan de slag in 2000 en raakte bij het brede publiek bekend aan de zijde van Annemie Peeters, in De nieuwe wereld op Radio 1. Peeters werd zijn mentor en samen presenteerden ze tussen 2007 en 2012 Peeters & Pichal. Met zijn ochtendshow De inspecteur stond hij de luisteraars bij met consumentenadvies en besparingstips.