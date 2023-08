Zet ik mijn tweeling samen in de klas of splits ik ze op?

Straks start het nieuwe schooljaar en kennen alle leerlingen hun nieuwe klas. Ouders van meerlingen staan steevast voor een dilemma: zet ik ze samen of beter apart? Collega Marjan Justaert heeft geen spijt van haar keuze (apart), maar is er doorheen de jaren wel wat genuanceerder over gaan denken.

Marjan Justaert

De zoontjes van mijn broer zijn vandaag gestart in het eerste leerjaar in Brussel. Het plan was om hen naar het Nederlandstalig onderwijs te sturen, maar uiteindelijk opteren hun ouders voor het Franstalig onderwijs. De reden? Ze willen de jongens graag scheiden en in Vorst noch Sint-Gillis is een Nederlandstalige school met twee aparte klassen in het eerste leerjaar van de basisschool. De taal is geen probleem: mijn neefjes worden tweetalig opgevoed door hun Franstalige mama en Nederlandstalige papa, én woonden een groot deel van hun jonge leven in de Dominicaanse Republiek waardoor ze ook nog eens Spaans spreken. Zelf koos ik een jaar of zes geleden óók vol overtuiging voor de splits-piste voor mijn zonen, al vanaf de eerste kleuterklas zelfs. Omdat dat destijds de policy was van de stedelijke buurtschool, maar ook omdat ik dat zelf wilde vanuit de idee ‘ze zijn al genoeg samen buiten de schooluren, in verschillende klassen kunnen ze zich elk apart ontwikkelen’. Ook al was er geen duidelijke ‘dominante’ tweelinghelft die de andere overvleugelde, toch leek me dat beter voor hun persoonlijke groei.Ze leken dat allemaal prima te verteren, al vertelden de juffen wel dat hun ogen oplichtten als ze elkaar zagen, of als de klasjes samen naar de toiletten gingen – dan kozen ze een wc-hokje naast elkaar en bleven ze er héééééél lang op zitten om via de kartonnen muren te grappen en grollen in hun eigen tweelingtaal. Ook op de speelplaats speelden ze samen. Ondertussen gaan ze naar het vierde leerjaar en zitten ze nog steeds apart. Ze hebben eigen vrienden en gemeenschappelijke vrienden. Maar hun beste vriend, dat is de ander.

Ontwikkelen en vergelijken

Intussen heeft ook de school haar beleid lichtjes bijgestuurd. Sinds een tweetal jaar krijgen we expliciet de vraag of het onze uitdrukkelijke wens is om hen uit elkaar te houden, want ze mógen ook samen zitten als dat beter is voor de tweeling. Onze keuze draait nog steeds goed uit, er is dus geen reden voor verandering, maar ik ben er niet meer van overtuigd of dat voor elke tweeling geldt. En ik weet ook niet of ik zo ver zou gaan als mijn broer en zou kiezen voor een ander onderwijsnet of -systeem (als dat voorhanden is), om de tweeling toch maar te kunnen scheiden in de klas.

Wat is het beste? Heel veel onderzoek is er niet naar gedaan – gek genoeg eigenlijk, want tweelingen lenen zich uitstekend tot wetenschappelijk onderzoek – maar er zit wel een evolutie in. In de vorige eeuw werden tweelingen bekeken als een eenheid en was ‘samen’ de mantra. Tweelingen werden ook vaak in dezelfde pakjes gehesen. Vanaf de jaren 70 is daar stelselmatig verandering in gekomen. Volgens ontwikkelingspsychologen was het beter voor de individuele cognitieve ontwikkeling om hen te scheiden op school. Als er dan inderdaad sprake is van een ‘dominante’ en ‘ondergeschikte’ tweelinghelft, heeft dat vooral voordelen voor de laatste. Ze moeten heel hun leven delen, worden door de buitenwereld als een pakket bekeken, maar het zijn wel twee persoonlijkheden.Niet onbelangrijk: door een tweeling op te splitsen, haal je ook de onderlinge competitie in de klas weg. Anders worden ze toch maar voortdurend vergeleken of hebben ze de neiging om ook zelf de hele tijd te vergelijken.Dacht ik dus ook allemaal. Maar stilaan lijkt de wetenschap daarop terug te komen en stelt ze zelfs dat té vroeg scheiden een averechts effect kan hebben. Er wordt vaak verwezen naar een onderzoekvan de Australische ontwikkelingspsychologe Lucy Tully en haar team, die het effect van gescheiden tweelingen op vijf- en zevenjarige leeftijd onderzochten op het vlak van gedrag, vooruitgang op school en leesvaardigheid. Tully onderscheidde drie groepen. Tweelingen die op beide leeftijden bij elkaar in de klas zaten, tweelingen die nooit bij elkaar in de klas zaten en tweelingen die op vijfjarige leeftijd wel samen zaten maar op zevenjarige leeftijd uit elkaar gehaald werden. Het resultaat? De tweede groep, die al op vijf jaar uit elkaar gehaald werd, vertoonde meer emotionele problemen. Eenzaamheid, huilen, zenuwachtigheid, verdriet enzovoort. Ook was er bij die groep meer probleemgedrag. Bij twee-eiige tweelingen verdwenen de problemen grosso modo na een jaar, bij eeneiigen bleven ze langer duren, tot de leeftijd van twaalf jaar ongeveer.

Samen beginnen

Tully concludeerde dat de meeste tweelingen er toch baat bij hebben om samen te beginnen op school, want de aanwezigheid van hun broer of zus in de klas geeft hen steun. Niet voor niets gaan tweelingen vaak dezelfde weg op. Jonathan en Kevin Borlée in de atletiek, Kim en Kelley Deal in de muziekwereld, en zo heb je tal van voorbeelden. Stefan en Kristof Boxy koken al heel hun leven samen en Adam en Simon Yates waren de chouchous van de Tour de France. Een onafscheidelijke tweeling bezig zien, is hartverwarmend. Wat moet het dan niet zijn als je er de helft van uitmaakt?Nu, veel hangt natuurlijk ook af van de tweeling zelf, hoe oud en hoe hecht ze zijn, hoe hun onderlinge relatie is, enzovoort. Uiteindelijk kennen ouders hun kinderen het best. Oef. Vandaag wordt meestal aangeraden om hen in de kleuterklas samen te houden, en nadien eventueel apart te zetten. Voor mijn neefjes lijkt het me geen slecht idee. Zij zijn een typisch voorbeeld van elkaars dearest enemy and most dangerous friend, voor mijn zonen lijkt de splitsing evenmin nadelig – tot nu toe. Als we echt willen, kunnen we nog kijken naar mijn eigen broers (ja, ze blijven komen, het zit nogal in de familie bij ons). Die hebben apart gezeten vanaf het eerste leerjaar en zijn er ongeschonden uitgekomen.