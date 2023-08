Al zeker voor 8,802 miljard ingeschreven op staatsbon

Daarmee is het bedrag van de zogenaamde Leterme-staatsbon, die in 2011 werd uitgegeven en waarop voor 5,7 miljard euro werd ingetekend, overtroffen.

Via de financiële instellingen werd op twee dagen meer dan 4,173 miljard euro opgehaald, aldus het Agentschap voor de Schuld. Rechtstreeks, via de Grootboeken, was dat maandagmiddag al zeker 4,629 miljard.

De campagne loopt nog tot 1 september. De staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op.