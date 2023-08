Frankrijk verbiedt dragen van abaja op school: ‘Je mag niet aan leerling zien welk geloof hij belijdt’

Voor religieuze symbolen is in de klas geen plaats, vindt de Franse minister van Onderwijs. — © La Provence/maxppp

De Franse minister van Onderwijs, Gabriel Attal,kondigde zondagavond aan dat scholieren niet langer een abaja mogen dragen. De traditionele overjurk is volgens hem in strijd met de Franse wetgeving.

‘Als we samen sterk willen staan, moeten we duidelijk zijn: voor de abaja is er geen plaats in onze scholen. Net als voor andere religieuze symbolen’, zei minister Gabriel Attal zondagavond. ‘Secularisme is een plicht voor iedereen en een recht voor elk. Scholen moeten beschermd moeten worden tegen religieuze bekeringsijver.’

Voor de jonge minister Attal is dit zijn eerste grote beslissing sinds zijn aanstelling begin juni. Al vanaf zijn benoeming had hij duidelijk gemaakt dat zich streng zou opstellen tegenover religieuze tekens in het onderwijs. ‘Als je binnenkomt in een klaslokaal zou je op het zicht niet mogen zien welk geloof een student belijdt’, verduidelijkte hij op het TF1-journaal.

Hij verwijst daarbij naar een wet uit 2004, die stelt dat er in publieke scholen geen religieuze tekens of outfits gedragen mogen worden. Het kan gaan over een kruis, maar dus ook over kleding die geen directe band met een religie heeft, zoals het dragen een lange rok over een broek of een wijde bandana. En nu komt dus ook de abaja in het vizier: een wijde jurk die over andere kleren gedragen wordt.

‘Geen religieus symbool’

Rechts Frankrijk juicht de beslissing toe. ‘Ik ben blij met dit oordeel, dat ons gelijk geeft’, zei de voorzitter van Les Républicains, Éric Ciotti. De linkerzijde vindt dan weer dat Attal het foute gevecht aangaat: ‘De kosten van schoolmateriaal zijn dit jaar met 11 procent gestegen. We hebben een lerarentekort. Maar Attal vindt het nodig om kledingregels op te stellen’, stelde Thomas Portes van La France Insoumise die het een islamofobe beslissing noemde.

Ook de Franse moslimraadis niet te spreken over de maatregel. ‘De abaja is geen religieus kleed, maar een vorm van mode’, stelde Abdallah Zekri, de vicepresident van de Raad. ‘Als u in een aantal winkels binnenstapt, dan zult u abaja’s vinden. Het is gewoon een lang, wijd kleed. Dat heeft niks te maken met religie.’