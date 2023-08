Een nachtelijke race met mecaniciens

Zaterdag en zondag werd de 24 uur van Zolder gereden, een klassieker in de autosport. Vierentwintig uur lang racen piloten op het circuit: 41 wagens, 184 piloten. Straffe coureurs zijn het, met winnaar NGT Racing Porsche op kop. Maar ook straffe mecaniciens zijn het, dankzij wie al die coureurs rondjes kunnen blijven draaien.

Regelmatig spurten ze uit hun tijdelijke garage wanneer hun wagen toekomt voor een onderhoudsbeurt, herstelling of een wissel aan het stuur. Het is telkens weer een race tegen de klok om even later in een geïmproviseerde strandstoel te landen voor een powernap.

Een uitputtingsslag.

En als dat even niet lukt, lassen de monteurs een tankbeurt in. Energiedrank om alles gesmeerd te houden. (kw)

Foto’s Sebastian Steveniers