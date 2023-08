Oekraïne claimt bevrijding van Robotyne, maar volgende verdedigingslinies wachten

Na tweeënhalf maand intensief vechten zou het stadje Robotyne in de regio Zaporizja in Oekraïense handen zijn. Een opsteker voor het Oekraïense tegenoffensief, maar de weg is nog lang en ligt vol obstakels.

Het zuidoostelijke dorp Robotyne is ‘bevrijd’, meldde de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar maandagmorgen op televisie. Voor (positieve) nieuwtjes over het front, wordt de onderminister wel vaak als eerste spreekbuis van Kiev uitgekozen. Ze had het ook over ‘intensieve gevechten’ in de buurt van de stad Bachmoet. Die bezorgden de Oekraïners een extra vierkante kilometer aan heroverd gebied, aldus Maljar. In het noorden proberen de Russen te hergroeperen in de buurt van de steden Koepjansk en Lyman. ‘Maar zonder succes’, besluit Maljar.

Het bericht over het bevrijde Robotyne lijkt dubbelop met nieuws van afgelopen week. Toen werd een video van een wapperende Oekraïense vlag op de ruïnes van de stad als bewijs aangevoerd om te tonen dat de stad weer in handen was van de Oekraïners. Met de nieuwe berichten over de ‘bevrijding’ bedoelt Kiev vooral dat de Russen er geen weerwerk meer bieden.

Landbrug

Er werd sinds begin juni gevochten om Robotyne. De stad wordt gezien als belangrijke tussenstop richting Melitopol. Beide steden liggen op de ‘landbrug’ naar de Krim. Die ‘landbrug’ willen de Oekraïners graag doorbreken en is een van de voornaamste fronten waarop gevochten wordt.

De ‘bevrijding’ van Robotyne is gunstig, maar behoeft nuance. Bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten verklaarden eerder aan The Washington Post dat het tegenoffensief zijn voornaamste doelstelling, de stad Melitopol, niet zal halen. Daarvoor zijn de Russische verdedigingslinies te sterk.

In een draadje op X, het voormalige Twitter, schrijft de Finse militaire analist Emil Kastehelmi dat het volgende grote obstakel zich net buiten Robotyne bevindt. Op basis van satellietbeelden heeft hij het over ‘formidabele verdedigingslinies’ met bunkers, een ingenieus netwerk aan loopgraven en goed uitgeruste posities om het Oekraïense leger te beschieten. Desondanks ziet Kastehelmi mogelijkheden voor Oekraïense successen, onder meer door een iets zwakkere flank in het westen en bebossing die Russische beschietingen bemoeilijkt.

De invloedrijke Amerikaanse denktank Insitute for the Study of War (ISW) kon een Oekraïense soldaat spreken die het front op een gelijkaardige manier omschrijft. Vermoedelijk vecht hij in de buurt van Robotyne. De volgende verdedigingslinies zouden ‘zwakker’ zijn dan de eerste, al houdt de denktank een slag om de arm. Ze heeft onvoldoende zicht op de logistiek achter de linies, de motivatie onder soldaten en in hoeverre de Russen flexibel zijn om extra versterkingen op te bouwen. ‘De volgende verdedigingslinie zal ongetwijfeld een significante uitdaging zijn’, besluit het ISW.