José Mourinho bleef Romelu Lukaku ook steunen toen hij in zijn tweede jaar bij Manchester United elf wedstrijden droog stond, maar uiteindelijk werd de trainer er zelf ontslagen (hier in 2017). — © ap

De eerste keer werd een flop en de tweede keer liep ook slecht af, maar toch lijkt het erop dat Romelu Lukaku (30) en José Mourinho (60) bij AS Roma toch weer gaan samenwerken. Ondanks akkefietjes in het verleden is The Special One steeds meer fan geworden van Big Rom. En gooit hij de Rode Duivel nu zelfs een ultieme reddingsboei.