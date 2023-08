Zoektocht naar monster van Loch Ness levert opnieuw geen monster op

Het was afgelopen weekend verzamelen blazen voor de liefhebbers van de betere mythe. Twee dagen lang stond Loch Ness onder ‘high surveillance’. Letterlijk. Met livestreams die gevolgd konden worden vanuit de hele wereld en onderzoekers ter plaatse, werd gespeurd naar het ‘monster’. En er werd niet enkel getuurd, met drones en warmtecamera’s en hydrophonen werd er ook gemeten en geluisterd. Begin er maar aan, in een meer dat maar liefst 240 meter diep en 36 kilometer lang is.

6.500 kilometer gereisd

Als het al nodig was: een recente, onscherpe foto van ‘iets’ gaf de speurders nog wat extra motivatie. Op 17 augustus kon toerist Steve Valentine vanop het meer in een bootje een zwarte vlek fotograferen, iets wat naar eigen zeggen maar enkele seconden boven het wateroppervlakte tevoorschijn kwam. De foto van Valentine was al de vierde ‘sighting’ dit jaar.

Sceptici vinden ‘een man in een bootje’ toch aannemelijker dan Nessie, maar dat hield de vrijwilligers – onder wie een Texaan die 6.500 kilometer had gereisd om er bij te zijn – dus niet tegen voor hun grote zoekactie. Het weer en de beperkte zichtbaarheid deden dat wel. De geplande dronevluchten met warmtecamera’s moesten zaterdag zelfs geschrapt worden. ‘Nessie’s wraak’, klonk het bij de plaatselijke bevolking. Zondag hadden de onderzoekers meer geluk. De regen bleef weg en een koppel vrijwilligers kon in de vroege ochtend naar eigen zeggen beelden maken van een nog-te-identificeren-object.

Marien geoloog professor David Van Rooij (UGent) volgde de zoektocht van thuis uit. ‘Ik denk niet dat ze Nessie zullen vinden, maar dat wil niet zeggen dat ze níéts zullen vinden’, zegt hij. Want de technologie van geluidsmetingen kan wel degelijk interessante ontdekkingen opleveren. ‘Het is een onderzoeksmethode die ik zelf ook zou gebruiken als ik iets zou willen vinden. Maar eigenlijk zouden we het meer dan vol moeten zetten, op strategische plaatsen, en dan een maand wachten. Dat zou een hele dure operatie zijn. Mogelijk daarom houden de speurders het nu op twee dagen.’

De zelfverklaarde Nessie-jager Michael Holian houdt het water goed in het oog. — © AFP

Hoe dan ook, twee dagen of een maand, elke wetenschapper is ervan overtuigd dat er ook nu geen Nessie gevonden zal worden. ‘Het verhaal van het monster stak ergens begin jaren 30 de kop op. Zou het beest nu nog leven dan? En als het al bijna 100 jaar rondzwemt, zouden we het ondertussen toch al gezien moeten hebben? Zeker de laatste jaren is de technologie er in die mate op vooruitgegaan dat er al bewijs zou moeten zijn.’

Paling

Een van de meeste populaire theorieën is dat het gaat om een dino die er toch in slaagde te overleven en zich goed weet te verstoppen. Meer bepaald: de plesiosaurus. ‘Visueel zou het kunnen kloppen met de verhalen. Maar daar stopt het helaas. Loch Ness is gevormd tijdens de laatste grote ijstijd, en toen waren de dino’s al miljoenen jaren uitgestorven. Zelfs als er eentje het overleefd zou hebben, zou die maar liefst zes ijstijden doorgemaakt moeten hebben. En nog iets: de plesiosaurus is een zoutwaterdier en het is een zoetwatermeer. Hij of zij zou het niet overleven.’

© AFP

De zoektocht van afgelopen weekend is niet de eerste en vermoedelijk ook niet de laatste. Is er dan ooit wél iets gevonden in het meer? ‘Er is in het verleden degelijk onafhankelijk onderzoek gevoerd. In 2018 hebben wetenschappers een analyse gemaakt van elk DNA-spoor dat ze in het meer gevonden hebben. Want we gaan er ondertussen van uit dat zowat elk dier DNA achterlaat, in de vorm van schubben, uitwerpselen of iets anders. Uit dat onderzoek bleek: er leven 11 vissoorten, 19 zoogdieren, 22 vogelsoorten en 3 amfibieën. En paling, heel veel paling. Maar niets ongewoons.’

Zondagavond besloot het Loch Ness Center, het toeristisch centrum in de streek dat de grootse zoektocht opgezet had, dat de videobeelden gemaakt door een koppel vrijwilligers veelbelovend zijn. De zoektocht heeft overigens wel iets anders opgebracht: er zijn namelijk nieuwe onderwatergrotten gevonden. En de wereldwijde interesse is opnieuw gewekt, dat ook natuurlijk.