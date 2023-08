Blog | Vanop het reddingsschip van Artsen zonder Grenzen: ‘We blijven migranten redden’

Artsen Zonder Grenzen: 'We blijven migranten redden. Hen laten verdrinken is geen optie'

De migratiecrisis is helemaal terug. Meer dan 105.000 migranten kwamen dit jaar al naar Italië, met bootjes vanuit Tunesië en Libië. Hun massale komst zorgt voor overvolle Italiaanse opvangcentra en zal nog jaren lange rijen aan asielloketten in Europa veroorzaken. Om te zien hoe de crisis zich ontwikkelt op zee, vaar ik voor De Standaard mee met de Geo Barents, een schip van Artsen Zonder Grenzen.



Gisterenavond, toen ik aankwam in het Zuid-Italiaanse stadje Brindisi, kon ik het schip al zien liggen in de haven. Het logo van AZG, boven de reddingsboten was vanop grote afstand te herkennen. Maar op de kades genoten onwetende toeristen rustig van pasta met zeevruchten, Italiaanse schlagermuziek en zicht op het spectaculaire megajacht Maìn van Giorgio Armani.



Vanochtend ging ik aan boord van de Geo Barents. Over enkele minuten varen we uit en over een dag of twee zijn we in het reddingsgebied boven Libië. Voorlopig is alles rustig. De Geo Barents is een voormalig geologisch onderzoeksschip, het is stevig en er is zelfs een sauna. Met Elon Musks starlinknetwerk blijven we online. Alleen het lege ruim, waar migranten hun namen op de muren hebben gestift, herinnert aan de ernst van de missie van AZG.



Met ruim 2.500 verdrinkingsdoden sinds januari blijft de Middellandse Zee de dodelijkste grens ter wereld. 'We blijven migranten redden. Hen laten verdrinken is geen optie', klinkt het bij AZG.