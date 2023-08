Amerikaanse turnster Simone Biles vestigt record met achtste titel

De 26-jarige Biles totaliseerde in het Californische San Jose na twee competitiedagen 118,450 punten. Ze bleef runner-up Shilese Jones met vier punten voor.

Tien jaar na haar eerste allroundtitel mocht ze zich voor de achtste keer Amerikaans kampioene noemen. Ze verbeterde zo het record van zeven titels dat Alfred Jochim in 1933 vestigde.

Eerder deze maand keerde Biles terug in competitie na een pauze van twee jaar. Tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio trok ze zich terug uit het merendeel van de competities omdat ze worstelde met haar mentale gezondheid. Biles legde nadien uit dat ze kampte met ‘twisties’, een fenomeen waarbij turners tijdens een oefening de coördinatie verliezen.

Het is nu afwachten of Biles, goed voor vier olympische titels en negentien wereldtitels, volgende maand deelneemt aan de wereldkampioenschappen in Antwerpen. Ook achter haar deelname aan de Spelen volgend jaar in Parijs staat nog een vraagteken.