Migraine kost ons bijna 1 miljard euro per jaar

Elk jaar gaan er in ons land 1,65 miljoen werkdagen verloren aan migraine.

958 miljoen euro per jaar: dat is wat migraine aan de samenleving kost, als gevolg van de verloren werkdagen. Het prijskaartje van de dure medicatie is daar bijna niets tegen.

De behandeling voor migraine zijn CGRP-remmers, een reeks van injecties die preventief werken tegen migraineaanvallen. Die kosten zowat 500 euro per maand en worden pas terugbetaald als alle andere behandelingen uitgeput zijn én als je elk jaar opnieuw bewijst dat de aanvallen terugkomen zonder.

Later dit jaar komt het Riziv met nieuwe richtlijnen over de voorwaarden voor terugbetaling. De kostprijs voor de ziekteverzekering kan snel oplopen: één op de vijf vrouwen en één op de tien mannen heeft ooit last van migraine.

Maar de kosten van het Riziv zijn op dit moment maar een fractie van de totale last die migraine op de samenleving legt, zegt migraine-expert Jean Schoenen van de Universiteit van Luik. Hij verwijst naar studies die komen tot een bedrag van 958 miljoen euro, voor 90 procent een gevolg van verloren werkdagen en maar voor 10 procent door medicatie en behandelingen.

Migraine treft vooral mensen tussen 30 en 50 jaar oud, en vreet daarom in grote mate aan werkdagen. Zeker omdat stress een van de triggers is voor migraineaanvallen. Elk jaar gaan er 1,65 miljoen werkdagen in België verloren aan migraine, terwijl meer dan de helft van de patiënten ook tijdens een aanval blijft werken.